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Антинаркотическую информационную стратегию подписали главы МВД и Министерства информации

27.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Антинаркотическую информационную стратегию подписали главы МВД и Министерства информации
Сегодня в МВД состоялась встреча Министра внутренних дел Юрия Караева с Министром информации Александром Карлюкевичем. Об этом сообщили в УИОС МВД Республики Беларусь.

Руководители ведомств подписали Стратегию информационной кампании по освещению проблемы наркомании в Республике Беларусь на 2020-2025 годы.

Пятилетняя информационная стратегия – это базовый документ по долгосрочному противодействию наркоугрозе в информационном пространстве. Это своего рода руководство к действию для всех вовлеченных в информационно-профилактическую  деятельность по борьбе с наркоманией в нашей республике.

– Уже давно назрела необходимость от разобщенных действий нескольких министерств перейти к консолидированным. Борьба с распространением наркотиков  не должна быть только делом милиции: назрела необходимость просвещения населения, предостережения. Стратегия – это фундамент, на котором будут строиться наши дальнейшие совместные действия, – подчеркнул Юрий Караев.

В документе определены цели, задачи, принципы и основные направления информационной кампании по освещению проблемы наркомании. Так, целями стратегии является формирование стойкого негативного отношения в обществе к незаконному обороту и потреблению наркотиков, вовлечение детей и молодежи в антинаркотическое движение, привлечение общественности к борьбе против наркотиков.

– Это не просто декларация. В дальнейших планах – при поддержке МВД совместная разработка четкого и понятного плана действий. То есть за стратегией последуют конкретные медийные мероприятия. Мы считаем, что в первую очередь нужно объяснять все страхи, риски, последствия  потребления наркотиков, чтобы  общество понимало, какое это зло. – отметил Александр Карлюкевич.

Кроме того, разработаны стандарты информационных материалов, которым должны соответствовать предоставляемые населению сведения. В приоритетах – конфиденциальность, достоверность и научная обоснованность, всесторонний и дифференцированный подход.

 
 
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> Сегодня в МВД состоялась встреча Министра внутренних дел Юрия Караева с Министром информации Александром Карлюкевичем. Об этом сообщили в УИОС МВД Республики...
 
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