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Антинаркотическую информационную стратегию подписали главы МВД и Министерства информации
27.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Руководители ведомств подписали Стратегию информационной кампании по освещению проблемы наркомании в Республике Беларусь на 2020-2025 годы.
Пятилетняя информационная стратегия – это базовый документ по долгосрочному противодействию наркоугрозе в информационном пространстве. Это своего рода руководство к действию для всех вовлеченных в информационно-профилактическую деятельность по борьбе с наркоманией в нашей республике.
В документе определены цели, задачи, принципы и основные направления информационной кампании по освещению проблемы наркомании. Так, целями стратегии является формирование стойкого негативного отношения в обществе к незаконному обороту и потреблению наркотиков, вовлечение детей и молодежи в антинаркотическое движение, привлечение общественности к борьбе против наркотиков.
Кроме того, разработаны стандарты информационных материалов, которым должны соответствовать предоставляемые населению сведения. В приоритетах – конфиденциальность, достоверность и научная обоснованность, всесторонний и дифференцированный подход.
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