Инфекционную больницу планируют перенести из центра города на окраину

Источник материала: Tut.by

Городская инфекционная клиническая больница переедет из центра Минска на окраину — предположительно в Новинки. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Николай Юровский, пишет «Минск-Новости» .



Один из корпусов Городской клинической инфекционной больницы Минска. Фото: gkib.by

— Планируется, что строительство новой клиники начнется в ближайшие пять лет, — отметил Николай Юровский. — Учитывая, что наш стационар инфекционный, в нем нет хирургической и гинекологической служб, поэтому рядом с новой инфекционкой предполагается еще и строительство многопрофильной клинической больницы. То есть обе стройки планируется вести одновременно.

Главврач также объяснил, зачем инфекционной клинике соседство с обычным стационаром.

— Некоторые наши пациенты нуждаются в хирургическом лечении, а мы на месте не можем им помочь. Приходится направлять их в другие клиники, которые территориально к нам ближе, — во вторую, в третью, четвертую. Естественно, переводим туда наших пациентов, когда у них уже исключается инфекционное заболевание.

Городская клиническая инфекционная больница — крупнейший медицинский комплекс из нескольких корпусов, расположенный по адресу Кропоткина, 76, в центре Минска. Больница, построенная в 1913 году, представляет собой памятник архитектуры.