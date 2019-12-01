﻿ Яжемать против таксиста. В Гомеле женщина угрожала и оскорбляла водителя, который предложил ей вызвать машину с детским креслом — видеофакт. 21.by
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Яжемать против таксиста. В Гомеле женщина угрожала и оскорбляла водителя, который предложил ей вызвать машину с детским креслом — видеофакт

27.11.2019 16:07 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Инцидент случился в субботу 23 ноября.

Женщина не указала при заказе такси, что будет ехать с ребенком, пишет ЧП Гомель. Водитель предложил ей вызвать другую машину — у него не было детского кресла. Мать отказалась покинуть авто, угрожала, звонила «начальнику ГАИ» и твердила, что она не обязана была предупреждать о ребенке «по правилам ПДД».

Стоит заметить, что на днях сервис Яндекс.Такси запустил в Гомеле функцию заказа автомобиля с детским креслом. В пожеланиях к поездке можно выбрать тип кресла в зависимости от веса и возраста ребёнка. Новая функция гарантирует, что приедет машина, оснащенная для перевозки детей, но стоит денег — 1,25 рубля за детское кресло и 0,3 рубля за бустер.

Яжемать против таксиста. В Гомеле женщина угрожала и оскорбляла водителя, который предложил ей вызвать машину с детским креслом — видеофакт
 
Теги: Гомель
 
 
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