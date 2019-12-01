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Яжемать против таксиста. В Гомеле женщина угрожала и оскорбляла водителя, который предложил ей вызвать машину с детским креслом — видеофакт
27.11.2019 16:07 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)
Источник материала: Сильные новости (Гомель)
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Яжемать против таксиста. В Гомеле женщина угрожала и оскорбляла водителя, который предложил ей вызвать машину с детским креслом — видеофакт
Инцидент случился в субботу 23 ноября.
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