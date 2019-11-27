Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко

Источник материала: Газета Авангард

На базе ОАО «Агрохимуслуги» состоялась отчетно-выборная конференция районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

С докладом о работе райкома отраслевого профсоюза выступила председатель Зоя Кравченко.Также были представлены отчеты ревизионной и мандатной комиссий, прошли выборы лидера и членов структур профсоюза.

Согласно итогам открытого голосования, новым председателем районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса избрана Елена Степаненко, до этого возглавлявшая Морозовичский сельский исполнительный комитета и сельский Совет депутатов.

Также активистам районной организации профсоюза были вручены грамоты и благодарности.

Участие в конференции приняли председатель Гомельского обкома отраслевого профсоюза Галина Заморская и председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева.

Марина ЛУСЕВИЧ

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