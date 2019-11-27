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Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко

27.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На базе ОАО «Агрохимуслуги» состоялась отчетно-выборная конференция районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

С докладом о работе райкома отраслевого профсоюза выступила председатель Зоя Кравченко.Также были представлены отчеты ревизионной и мандатной комиссий, прошли выборы лидера и членов структур профсоюза.

Согласно итогам открытого голосования, новым председателем районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса избрана Елена Степаненко, до этого возглавлявшая Морозовичский сельский исполнительный комитета и сельский Совет депутатов.

Также активистам районной организации профсоюза были вручены грамоты и благодарности.

Участие в конференции приняли председатель Гомельского обкома отраслевого профсоюза Галина Заморская и председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева.

Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса возглавила Елена Степаненко

Марина ЛУСЕВИЧ

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На базе ОАО "Агрохимуслуги" состоялась отчетно-выборная конференция районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного...
 
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