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Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября

27.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 мороза до 3 тепла. Днем будет от нуля до плюс 6, в западных районах — 7-9 градусов тепла.-0-

БЕЛТА

 
 
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Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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