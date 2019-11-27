Источник материала: Газета Авангард

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 мороза до 3 тепла. Днем будет от нуля до плюс 6, в западных районах — 7-9 градусов тепла.-0-