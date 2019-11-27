Источник материала: Газета Авангард

Рейды по контролю за соблюдением правил рыболовства будут проходить без предупреждения, сообщили БЕЛТА в РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» (БООР).

«В октябре-ноябре на водоемах страны проходит масштабная профилактическая акция «Рыбалка по правилам». В период ее проведения общественность регулярно оповещали о рейдах и усилении контроля за соблюдением правил любительского рыболовства. Но уже с декабря текущего года рыболовов не будут предупреждать о рейдах. При этом с учетом погодных условий, которые способствуют образованию льда на водоемах, контроль будет по-прежнему организован в усиленном режиме», — рассказали в БООР.

Рыболовы, нарушившие правила, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Согласно статье 15.35 КоАП незаконное рыболовство влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы (1 БВ — Br25,5). Одновременно нарушителям придется возместить и вред, причиненный окружающей среде. Например, за одну незаконно выловленную щуку рыболову придется заплатить три базовые величины, сома — четыре БВ, судака — шесть БВ.-0-