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Прокуратура в Минске помогла найти мужчину, который вымогал деньги у 83-летнего пенсионера

27.11.2019 16:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прокуратуру на милицию Московского района Минска пожаловался 83-летний пенсионер. У него вымогал деньги за штраф неизвестный мужчина, угрожал сжечь квартиру, а милиция его не нашла и решила закрыть дело. Подробности сообщает Генпрокуратура.

Неизвестный подошел на улице к пенсионеру и обвинил в том, что тот вызвал сотрудников ГАИ, которые выписали штраф за неправильную парковку. Мужчина стал вымогать у пенсионера 130 рублей — сумму штрафа. Он угрожал: если за пять минут тот не отдаст ему деньги, то он подожжет квартиру пожилого человека и повредит окна.

Пенсионер обратился в милицию. Прокуратура выяснила, что там не опрашивали свидетелей, не предпринимали мер, чтобы найти вымогателя. В управлении внутренних дел решили прекратить дело об административном правонарушении. Пенсионер такой работой остался недоволен и пожаловался в прокуратуру.

Районная прокуратура в Минске отменила решение УВД и поручила провести проверку в порядке ст. 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь на наличие в действиях неустановленного лица вымогательства.

Во время дополнительной проверки милицией выяснилось, что один из жильцов дома снимал происходящее на телефон. Это помогло найти неизвестного мужчину, который вымогал деньги. Ему 35 лет, он работает менеджером в одной из частных компаний, в указанное время ему действительно выписывали штраф за нарушение правил парковки.

Мужчина признался: спустя несколько дней после того, как получил штраф, возвращался пьяным домой и увидел возле подъезда пожилого мужчину — его и принял за человека, вызвавшего ГАИ. Менеджер ударил пенсионера по колену, потребовал деньги и стал угрожать.

Возбудили уголовное дело о вымогательстве по ч.1 ст. 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь, во время расследования обвиняемый признал вину, раскаялся, принял меры к возмещению причиненного потерпевшему ущерба. Прокуратура района решила прекратить уголовное дело, мужчину привлекли к административной ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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У пенсионера неизвестный мужчина вымогал деньги, угрожал сжечь его квартиру, а милиция нашла мужчину только после письма прокуратуры.
 
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