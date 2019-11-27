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«Пускай боксеры покажут, что умеют». Сельская дискотека закончилась массовой дракой и милицией

27.11.2019 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечер субботы в деревне Красное Молодечненского района начался с танцев, а закончился дракой. Причем заявление в милицию написали обе стороны конфликта. Кто из них нападал, а кто — защищался, сейчас разбирается милиция. По словам родителей 16-летнего Даниила К., который после дискотеки оказался в больнице, их сына силой вытащили из дома культуры и начали избивать «компанией в пять-шесть человек». Молодые люди, на которых указывает Даниил, это отрицают и говорят, что после избиения они обрабатывали собственные раны, которые пришлось потом зашивать. Во вторник TUT.BY побывал на месте, где все произошло.


Перед началом драки в толпе кто-то прокричал: «Пускай эти боксеры покажут, что они умеют!»

В поселок Чисть семья Даниила переехала более года назад. Здесь тоже есть дом культуры, но дискотеки в нем не проводятся: нет диджея. Поэтому местная молодежь ходит в соседнюю деревню Красное — это в трех километрах от Чисти.

Все произошло в субботу, 23 ноября. 16-летний Даниил и его 15-летняя сестра Есения отпросились у родителей и ближе к семи часам вечера пошли на дискотеку.

О том, что на ней произошло, мама детей Татьяна знает со слов сына. Дочка саму драку не видела — она обнаружила брата уже избитым и помогла ему добраться до дома.

— Когда они вернулись, сын сказал: «Просто была драка». Не хотел говорить, что произошло что-то страшное, чтобы мы не пугались. Но потом, когда мы его осмотрели, подняли панику.

Только на следующий день — уже в больнице — Даниил смог рассказать родителям о том, что произошло на дискотеке. Татьяна пересказывает его слова:

— К одному из друзей, с которым Данила танцевал в кругу, подошли двое парней и начали ему что-то говорить, а потом избивать. Данила стал их оттаскивать, чтобы спасти друга. Избивать приятеля они перестали, но переключили внимание на Данилу — и напали на него. Когда он отмахнулся, чтобы защититься, бить его прекратили. Но ненадолго.


Мама Даниила Татьяна. В Чисть ее семья переехала после того, как у них сгорел дом. Сейчас они живут в общежитии

По словам очевидцев, говорит Есения, перед началом драки в толпе кто-то прокричал: «Пускай эти боксеры покажут, что они умеют!»

Действительно, Есения и Даниил уже много лет занимаются кикбоксингом. В этом году Есения заняла второе место на чемпионате Европы, Даниил является многократным чемпионом Беларуси в этом виде спорта. Тот друг, за которого, по словам семьи, вступился Даниил, тоже занимается боксом.

— Но дети четко знают, что применять свои навыки вне зала они не имеют права, — предупреждает возможные домыслы Татьяна.

На этом все не закончилось, продолжает женщина.

— Эти парни — два брата — пошли на улицу, собрали несколько человек, вытянули Данилу за пределы клуба и все вместе начали его избивать.

Домой Данилу привели сестра и «еще две девочки».

— По дороге его сильно тошнило и рвало, кружилась голова, — рассказывает Есения.

Даниил был в крови, с рассеченной бровью, разбитым носом и шишками по всей голове, у двух зубов отлетели осколки, говорит Татьяна.

Увидев его таким, она позвала врачей «скорой», которые обработали Даниилу раны и забрали его в детскую больницу в Молодечно. Вызывала Татьяна и милицию, однако ни к ним домой, ни в больницу она не приехала, утверждает женщина. Заявление отец подростка подал уже на следующий день, в воскресенье.

«Я спросила: „Зачем вы моего Даника били?“ — „За компанию“»

На дискотеке в одной компании с Даниилом был еще один Даниил. Ему тоже 16 лет. В результате драки у него пострадала голова: на лбу шишки и гематомы. Тем не менее, во вторник он уже был на занятиях в колледже.

Мама Даниила Юлия точно так же описывает события того вечера, только добавляет больше подробностей.

— В компании их было трое, в кругу танцевали еще несколько человек. К их другу Славе подошли два парня, начали что-то говорить, потом толкаться. Завязалась драка. Данила К. стал заступаться. Увидев это, мой сын побежал и позвал женщину, которая продает билеты. Она начала их разнимать. Сын говорит, это была мама тех двух парней. После этого дети вышли на крыльцо, собирались уходить. В этот момент на Славу и Данилу налетела толпа, сын стоял рядом. Досталось и ему. После того как его ударили по лицу, он начал убегать. Но споткнулся, упал. Тут же на него налетели — и тоже начали бить.


Дом культуры, в котором и около которого произошла драка

Домой сын Юлии добрался сам. В тот момент она была с младшим ребенком в гостях у соседки. Когда на часах было примерно 21.20, позвонил средний ребенок и попросил прийти домой, потому что «Данила тебя зовет».

— Я сразу поняла: что-то не так. Прилетела — а он говорит: «Посмотри на меня красивого». На лбу была огромная шишка, на голове гематомы. Его начало сильно тошнить. Когда все немного успокоилось, я взяла сына и поехала с ним в клуб. Там, на месте, где-то около 21.40 вызвала милицию. Когда она приехала, практически все уже разошлись, в том числе хлопцы, которые били.

В тот же вечер Юлия написала заявление в правоохранительные органы. Показания вместе с сыном они давали уже дома. Вместе с милицией к ним домой приехали три парня, которые, по словам ее сына, затеяли драку и тоже в ней пострадали.


— Я спросила: «Зачем вы моего Даника били?» — «За компанию», — ответили те.

В понедельник сын Юлии прошел медицинское освидетельствование. Там она узнала, что вторая сторона конфликта подала встречное заявление в милицию.

Мама братьев: «Подростков неоднократно просили, чтобы они не курили в зале»

Понедельник и вторник для Красненского сельского дома культуры, в котором произошла массовая драка, — выходные. Двери закрыты, в окнах нет ни намека на жизнь внутри.

По левую сторону от ДК находится школа, по правую — мультицентр, под крышей которого разместились почта, банк, сельисполком и общественный пункт охраны правопорядка.

Пытаемся попасть в пункт охраны правопорядка, но это невозможно. В сельисполкоме объясняют почему:

— Он предназначен для заседания совета общественного пункта охраны правопорядка, который проходит раз в месяц и куда приезжает представитель милиции. С октября у нас нет своего участкового.

— И в Чисти, и в Красном говорят, что драки на дискотеке в ДК — явление частое. Это правда?

— Не знаю, я в силу своего возраста такие мероприятия не посещаю, — улыбается сотрудница сельисполкома.


Пробуем связаться с представителями дома культуры, находим номер художественного руководителя Татьяны В. По совпадению она оказывается мамой двух братьев Андрея и Николая, которые, по словам подростков, участвовали в драке. Николаю 20 лет, недавно он отслужил в армии, сейчас работает. Андрею около 25, он тоже человек рабочий.

Поговорить с TUT.BY Татьяна соглашается по телефону. События того субботнего вечера она описывает так:

— Подростков неоднократно просили и делали им замечение, чтобы они не курили в зале. В конце концов вышла девушка и сказала: «У вас все равно курят». В зале были мои сыновья, я их попросила: «Ребята, зайдите, скажите им, чтобы прекратили так делать». Они сделали подросткам замечание — и пошла потасовка. Кто-то выбежал и сказал, что в зале дерутся. Я пришла, включила свет. Мои — оба уже в крови: у одного рассечено под глазом, у второго разбита переносица. Тот молодой человек вышел целым из зала, его никто не тронул. Сами понимаете: спортсмену проще отбиться, чем обыкновенному человеку. Я принесла аптечку и начала вытирать своим детям кровь. И через некоторое время вдруг слышу: «Данилу К. кто-то на улице побил». Вот и все. Моих детей там не было, но все почему-то указывают на них. Кто там был, кто дрался — не знаю.

После того как вытерли кровь, я попросила парней отвезти сыновей в больницу в Чисть (в Instagram одного из братьев есть фото, на котором видно, что он избит). Там им обработали раны и написали направление в Молодечно, чтобы наложить швы. Они поехали на райцентр, одного и второго зашивали. У старшего сына когда-то была операция на глаза — после удара у него ухудилось зрение. Благодаря молодому человеку он может запросто потерять работу: сын работает водителем.

— Ваши сыновья тоже написали заявление в милицию?

— Да, написали. У младшего сына головные боли, но сотрясения головного мозга, к счастью, нет. Обоим накладывали швы. По три, но все равно.

— Местные говорят, драки в ДК бывают нередко.

— В здании ДК драк не бывает. Только если на улице, когда молодежь что-то между собой не поделила.

TUT.BY пытался связаться с одним из братьев — Николаем, однако он не смог поговорить из-за занятости на работе.

Школа: «Давно знаем Данилу. Не думаем, что он мог спровоцировать драку»

В Красненской средней школе, где учится Даниил К., о случившемся, конечно же, знают. В понедельник заместитель директора по воспитальной работе Лариса Карчмит лично беседовала с детьми, которые стали свидетелями потасовки.


Портфолио Даниила, которое он готовил к районному конкурсу

— Давно знаем Данилу. Не думаем, что он мог спровоцировать драку, — говорит Лариса Ивановна. — Вчера я переговорила со всеми детьми, которые видели драку. Все как один говорят, что он защищал мальчика из Чистенской школы, к которому стали цепляться выпускники. А потом пять-шесть человек вытащили Данилу на улицу, где его избили.

О Данииле в школе отзываются положительно. В прошлом году он участвовал в районном конкурсе и стал первым в номинации «Лучший спортсмен».

— Достаточно хороший мальчик. Учится в меру своих возможностей, сумел поступить в химико-биологический профильный класс, — рассказывает директор школы Клавдия Маньковская.

Братья Андрей и Николай, которые, по словам подростков, участвовали в драке, тоже учились в этой же школе. О них Клавдия Николаевна «не может сказать ничего плохого».

— Учились в меру своих возможностей. Достаточно комуникабельные, дружили со всеми детьми. Никаких конфликтов с ними не возникало.


Тетрадь, в которой учительско-родительский патруль фиксирует места, которые проверялись во время дежурства, и нарушения, которые при этом были обнаружены

Каждую субботу, когда в Красном проходят дискотеки, учителя и родители выходят на так называемый патруль — проверяют, как школьники проводят свое свободное время. В тот вечер он тоже был на службе, но в момент драки обходил другие места: кроме дома культуры, учителя и родители должны проверить, что происходит в кафе и других «неформальных местах», где любит тусоваться местная молодежь.

— Как раз в тот момент, когда произошла драка, наш патруль был в другом месте. На дискотеку учитель и родители пришли в тот момент, когда уже вызвали милицию.


В отделении информации и общественных связей УВД Минского облисполкома TUT.BY сообщили, что уголовное дело по факту драки не возбуждено: милиция проводит проверку.

— Драка на сельской дискотеке произошла 23 ноября, заявления в милицию поступили в тот же день от обеих сторон. На данный момент установлено, что в ней участвовало четыре человека — двое несовершеннолетних и двое взрослых. Каждый из них обращался за медицинской помощью. Ранее сотрудники ИДН проверяли эти дискотеки. Сейчас идет разбирательство, детали будут позже, — рассказал пресс-офицер Сергей Чеботарев.

 
 
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Вечер субботы в деревне Красное Молодечненского района начался с танцев, а закончился дракой. Причем заявление в милицию написали обе стороны конфликта. Кто из них...
 
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