В Минске спасатели достали нетрезвую женщину из водоема

Источник материала: Tut.by

27 ноября спасатели достали из водоема в Серебрянке тонущую женщину. Подробности сообщает МЧС.





Очевидцы сообщили о тонущем человеке в Слепянской водной системе в районе гимназии на Рокоссовского, 93. В 100 метрах от берега в воде находилась женщина. Она была пьяна.





Работники МЧС с помощью спасательной лодки «Корсар» спасли пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи.