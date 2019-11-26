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В Минске спасатели достали нетрезвую женщину из водоема

27.11.2019 18:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 ноября спасатели достали из водоема в Серебрянке тонущую женщину. Подробности сообщает МЧС.



Очевидцы сообщили о тонущем человеке в Слепянской водной системе в районе гимназии на Рокоссовского, 93. В 100 метрах от берега в воде находилась женщина. Она была пьяна.


Работники МЧС с помощью спасательной лодки «Корсар» спасли пострадавшую и передали бригаде скорой медицинской помощи.

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Теги: Минск
 
 
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27 ноября спасатели достали из водоема в Серебрянке тонущую нетрезвую женщину.
 
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