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«Лучший тюнинг для машин – установка зимних шин!»

27.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сотрудники ГАИ совместно с заинтересованными организациями проведут разъяснительно-информационную работу в трудовых коллективах и других организациях. В беседах стражи дорог расскажут об основных рисках и угрозах безопасности с учетом сезонного фактора, правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях, необходимости использования зимних шин, а также доведут административную ответственность за нарушение п. 207-1 Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции сообщают, что за истекший период 2019 года на территории Минской области зарегистрировано 640 дорожно-транспортных происшествий, в которых 116 человек погибли и 683 получили травмы различной степени тяжести, 64 ДТП совершили водители, находящиеся в состоянии опьянения. 57 ДТП произошло с участием несовершеннолетних.

По-прежнему основными причинами автоаварий явились:

-неправильный выбор скорости в сложившихся погодно-дорожных условиях;

-недисциплинированность пешеходов;

-невнимательность водителей при проезде перекрестков и маневрировании.

Анализ прошлых лет показал, что несоблюдение ПДД в части неиспользования зимних шин приводят к несчастным случаям на дороге.

Сотрудниками Госавтоинспекции Минской области за прошлый период с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года было выявлено 1092 нарушения, согласно пункту 207-1 Правил дорожного движения Республики Беларусь.

 

ГАИ напоминает!

В соответствии с пунктом 207-1 ПДД с 1 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года автомобили, участвующие в дорожном движении, с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

В качестве зимних шин будут приниматься шины маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками со снежинкой внутри нее либо знаками "М+S", "M&S", "M.S", "M S" или "All seasons".

Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена частью 5 статьи 18.22 КоАП (иные нарушения ПДД) и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.

В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по части 3 статьи 18.12 КоАП (управление транспортным средством, имеющим неисправности) – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.

В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 18.12 КоАП, повторно в течение одного года за такие же нарушения, они будут квалифицироваться по части 9 статьи 18.12 КоАП и повлекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

Конечно же, полностью надеяться на то, что зимние шины предотвратят ДТП, будет неправильно, но при определенных условиях, если водителями соблюдается безопасная скорость с учетом дорожных условий, с их стороны нет лихачества и необдуманных действий – автомобиль на шинах с зимним протектором намного устойчивей и лучше «держит» дорогу.

Кроме шин водителю надо позаботиться еще о ряде вещей. А именно:

- убедиться в нормальной работоспособности обогревателей стекол, «дворников», тормозов;

- проверить уровень антифриза и залить незамерзающую жидкость в бочок;

- неплохо бы обработать замки и петли дверей, капота, багажника силиконовой смазкой;

- обратить внимание на состояние запаски, домкрата, буксировочного троса и знака аварийной остановки;

- если есть сомнения в надежности аккумулятора, лучше его сменить накануне морозов;

- если вовремя не поменять топливный фильтр (особенно дизель), то первый же существенный мороз станет причиной отказа двигателя в дороге.

И помните:

- Летняя резина при минусовой температуре неэффективна, автомобиль может вести себя непредсказуемо;

- в гололед тормозной путь увеличивается в несколько раз;

- периодически проверяйте исправность тормозной системы и рулевого управления;

- изношенный протектор шин оставляет вам мало шансов на зимней дороге;

- выбирайте корректную скорость движения и правильную дистанцию.

 
 
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