Тоннель под Ульяновской и не только. С минчанами обсудят застройку возле «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Грядут изменения в квартале в границах улицы Ульяновской — реки Свислочь — железной дороги Минск-Борисов и улицы Свердлова. Что предлагают здесь снести и построить и когда будет общественное обсуждение, сообщает администрация Ленинского района столицы.

Общественное обсуждение проекта детального планирования по участку в границах улицы Ульяновской — реки Свислочь — железной дороги Минск-Борисов и улицы Свердлова начнется 2 декабря и продлится до 26 декабря.

Здесь можно посмотреть, как выглядит эта территория сейчас, а тут — подробно ознакомиться с проектным предложением .

Интересный момент: на участке хотят построить крупный транспортный объект — подземный тоннель под улицей Ульяновской. По генплану, в 2030 году он должен соединить Ульяновскую с Жуковского, а также перспективное первое транспортное кольцо.

Разрабатывали проект по судьбе района возле стадиона «Динамо» в «Минскградо».



Проектное предложение. Фото: с сайта администрации Ленинского района

Вот информация по планам по конкретным объектам.





Примыкание улицы Белорусской к Ульяновской, которое есть сейчас, станет мало функциональным, потому что въезд в проектируемый квартал можно будет организовать только с выезда из тоннеля. Поэтому Белорусскую соединят с улицей Октябрьской.

Застройку вдоль улицы Свердлова (жилые дома и здания Белорусского государственного технологического университета) реконструируют, территорию благоустроят.

На месте частной застройки по улице Белорусской, Ульяновской, переулку Круглому, а также объекта ЗАО «Прайминвест» планируют построить «многофункциональные объекты общественного назначения». Подробности — в пояснительной записке на сайте администрации Ленинского района.

Материалы, выставленные на обсуждение, можно посмотреть с 2 по 16 декабря в районной администрации или на ее сайте, в разделе «Общественные обсуждения».

Свои замечания можно оставлять с 2 по 26 декабря в администрации Ленинского района Минска (улица Маяковского, 83, пн-пт. 8.00 — 20.00), или направлять на почтовый адрес (инд.: 220 006, Минск, улица Маяковского, 83, каб. 202, каб. 204, тел./факс: 223 81 41, тел.: 223 36 70), или по электронному адресу: len. stroi@minsk.gov.by

Презентация градостроительного проекта пройдет 4 декабря в 17.30 в актовом зале администрации.