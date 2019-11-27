Школьники в Дятлово платили за занятия физкультурой, но после жалобы уроки стали бесплатными

Источник материала: Tut.by

Родители школьников из Дятлово рассказали минскому учителю и руководителю проекта «Народный учебник» Сергею Ольшевскому о том, что им приходится платить деньги за занятия плаванием, которое включено в школьную программу. Сергей написал обращение в Министерство образования, где ответили, что за уроки взимать плату неправомерно.





Дело в том, что программой по предмету «Физическая культура и здоровье» в начальных классах предусмотрено, при наличии необходимых условий, от 18 до 24 часов на обучение плаванию. Условия в Дятлово есть — в районном центре действует бассейн, а значит, плавание можно включать в программу обучения. Однако родители школьников столкнулись с тем, что занятия оказались платными.



Фото: facebook.com/sergey.olhevski

Бассейн в Дятлово закреплен за местным РУП ЖКХ. Стоимость посещения — 3 рубля для детей, 5 рублей — для взрослых.

В отделе образования Дятловского райисполкома TUT.BY рассказали, что, да, дети платят за плавание 50 процентов от стоимости детского билета, но это не занятия физкультурой.

— За уроки дети точно не платят. Задолго до того, как плавание было внесено в школьную программу, на уровне райисполкома было принято решение об обучении плаванию детей. Организовали бесплатный подвоз даже из самых отдаленных деревень района. Половину услуг ЖКХ оплачивал райисполком, половину — родители. Занятия проходили после уроков, — рассказали в отделе образования Дятловского райисполкома.

Правда, мама, чей ребенок учится в одной из дятловских школ, уверяет, что это были все-таки занятия физкультурой — и они были платными.

— И в том году, и в этом — вплоть до сегодняшнего дня — занятия были платными, а сегодня, 27 ноября стали бесплатными, — говорит местная жительница.