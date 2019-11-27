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Школьники в Дятлово платили за занятия физкультурой, но после жалобы уроки стали бесплатными
27.11.2019 19:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Родители школьников из Дятлово
Дело в том, что программой по предмету «Физическая культура и здоровье» в начальных классах предусмотрено, при наличии необходимых условий, от 18 до 24 часов на обучение плаванию. Условия в Дятлово есть — в районном центре действует бассейн, а значит, плавание можно включать в программу обучения. Однако родители школьников столкнулись с тем, что занятия оказались платными.
Бассейн в Дятлово закреплен за местным РУП ЖКХ. Стоимость посещения — 3 рубля для детей, 5 рублей — для взрослых.
В отделе образования Дятловского райисполкома TUT.BY рассказали, что, да, дети платят за плавание 50 процентов от стоимости детского билета, но это не занятия физкультурой.
— За уроки дети точно не платят. Задолго до того, как плавание было внесено в школьную программу, на уровне райисполкома было принято решение об обучении плаванию детей. Организовали бесплатный подвоз даже из самых отдаленных деревень района. Половину услуг ЖКХ оплачивал райисполком, половину — родители. Занятия проходили после уроков, — рассказали в отделе образования Дятловского райисполкома.
Правда, мама, чей ребенок учится в одной из дятловских школ, уверяет, что это были все-таки занятия физкультурой — и они были платными.
— И в том году, и в этом — вплоть до сегодняшнего дня — занятия были платными, а сегодня, 27 ноября стали бесплатными, — говорит местная жительница.
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Родители школьников из Дятлово рассказали, что им приходится платить деньги за занятия плаванием, которое включено в школьную программу. Что говорит Минобр?
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