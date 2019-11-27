«Возможно помилование». Государство обещает индивидуальный подход к каждому осужденному за наркотики

Источник материала: Tut.by

Государство рассматривает возможность дать второй шанс тем, кто впервые был осужден за наркотики, — приоритетом станет индивидуальный подход к каждому сидящему по «наркотической статье». Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1» .

«Исходя из принципа справедливости, президент поручил посмотреть, кто находится в местах лишения свободы. Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились, ошиблись. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу», — рассказал заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич.

Он также добавил, что если это люди случайно оступившиеся, то будет возможность «представить их к помилованию».

Мицкевич подчеркнул, что каждое дело будет рассматриваться индивидуально. При этом будут учитываться обстоятельства произошедшего, личность осужденного, его поведение. Одним из критериев станет готовность родственников взять на себя ответственность за этих людей.

«Если они не воспользуются предоставленным им шансом и снова возьмутся за свое, то, конечно, ответственность будет очень суровая», — подчеркнул Мицкевич.

Обеспокоенность судьбой осужденных за наркотики белорусских подростков высказала на днях эксперт ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин. Она призвала белорусские власти привести Уголовный кодекс в соответствие с собственными обязательствами в рамках Конвенции о правах ребенка и пересмотреть законодательство в области наркотиков и систему ювенальной юстиции, в первую очередь с тем, чтобы найти альтернативы тюремному заключению.

«Арест, задержание детей и подростков или их заключение под стражу должно быть крайней мерой, и период лишения свободы должен быть максимально коротким», — заявила спецдокладчик.