Эврика! Школьница из Новолукомля — победитель престижного конкурса

Источник материала: Чырвоны прамень

Десятиклассница из Новолукомля Ксения Казинец одержала победу на областном конкурсе работ учащихся исследовательского характера «Эврика». Первое место ученица СШ №1 заняла в номинации «PRO здоровье: биотехнологии для качества жизни». Данная номинация в этом году была введена впервые и является одним из этапов реализации областной программы поддержки одаренной молодёжи «ТАЛЕНАВИТА», что проходит под эгидой Витебского областного исполнительного комитета.





Итоги конкурса были подведены в начале ноября на научно—практической конференции, что состоялась на базе ВГУ им. П. М. Машерова. В мероприятии приняли участие более 450 участников. Были заслушаны 163 доклада учащихся.

У Ксении были достойные соперники. Работы по биотехнологиям подготовили семь школьников, представлявшие в основном учреждения образования Витебска.

— Над проектом мы с Лидией Викторовной Кравцовой, учителем химии и биологии, работали почти полгода. Изучали связи между состоянием полости рта школьников и выявляли в ней молочнокислые бактерии, — рассказывает Ксения. — Набрали группу добровольцев. В эксперименте участвовали 20 ребят: мои одноклассники и из параллельного класса. Сначала провели анонимное анкетирование. Испытуемые отвечали на вопросы о своём образе жизни, питании. Затем с помощью врачей стоматологического отделения Новолукомльской ЦРБ участники прошли медицинское обследование. Из полости рта были взяты образцы для выделения в них бактерий. Для отбора мазков использовали стерильные ватные палочки. Ватный валик с пробой опускали в стерильные пробирки с физраствором, которые потом отвезли в столицу, в лабораторию Республиканского центра экологии и краеведения.

Все микробиологические исследования Ксюша проводила в Минске под руководством научного сотрудника НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ Ивана Анатольевича Русских. Кстати, с вышеупомянутым центром коллектив СШ №1 города энергетиков сотрудничает давно. Новолукомльские школьники часто бывают здесь на экскурсиях, различных мероприятиях.

В итоге юная исследовательница пришла к следующим выводам: большая часть учащихся ведёт здоровый образ жизни. В их рационе присутствуют кисломолочные продукты, систематическое потребление различных видов которых благотворно влияет на состояние полости рта, является профилактикой кариозных заболеваний.

Девушка призналась, что мечтает стать врачом. А участие в подобном конкурсе — дополнительные знания и практика. В настоящее время школьница задействована ещё в одном научном проекте. Пожелаем ей удачи и новых побед!

Проделанная нашей землячкой работа была по достоинству оценена жюри. Ксении Казинец вручены дипломы ВГУ, главного управления по образованию Витебского облисполкома, сборники материалов конференции, ценные подарки.

Варвара ЮРКЕВИЧ.