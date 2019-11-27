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Как делают участковые комиссии, гарантии президенту, богатый район и незрячий клоун - все за вчера

28.11.2019 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сразу хотим поделиться одним из непростых, но важных материалов вчерашнего дня. Помните, недавно у нас выбрали парламент без оппозиции. Говорят, что удивляться нечему — достаточно знать, кому поручили подсчет голосов избирателей. Активистам ОГП удалось через суд получить данные о том, из кого были сформированы участковые комиссии в одном районе Минска, а это шесть сотен человек. Мы обработали эту информацию и теперь вы можете наглядно видеть, как «политически разношерстные» члены комиссии при уточнении места работы оказываются коллегами. А участком зачастую руководят их боссы с работы.


Ну, а теперь о том, что еще происходило с нами и вокруг нас вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Только представьте: перестали вы ходить на работу, ушли на заслуженный отдых, а вам — пожизненная охрана, пенсия в размере 75% от нынешней зарплаты, страховка жизни и здоровья, медобслуживание для членов семьи и служебное авто. И всего-то нужно сначала стать президентом, а потом — перестать им быть. Вот такие блага (и не только эти) прописала депутат Анна Канопацкая в своем законопроекте «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».
  • Бюджет Беларуси в 2020 году (документ вчера прошел второе чтение в парламенте) будет дефицитным: государство планирует потратить больше, чем заработать. Что это значит для граждан? Придется ли бюджетникам и пенсионерам затягивать пояса? Собрали десять простых вопросов про бюджет на будущий год и попытались дать на них простые ответы.
  • А Минфин еще немного рассказал о перспективах на будущий год. Если кратко: то пока без МВФ, но с политическим решением по ключевым вопросам.
  • В Гомеле начался суд над молодыми людьми, задержанными весной этого года за распространение наркотиков. Обвиняемых девять человек, четверым из них нет и 18 лет. Желающих попасть в зал судебных заседаний больше, чем мест: у каждого из обвиняемых адвокат, родители, поддержать некоторых пришли друзья. Кстати, вчера стало известно, что государство рассматривает возможность дать второй шанс тем, кто впервые был осужден за наркотики, — приоритетом станет индивидуальный подход к каждому сидящему по «наркотической статье».


  • Информация для тех, кто подумывает покупать квартиру. Цены на новостройки не стоят на месте. Больше всего с начала года подорожали однокомнатные квартиры в классе «стандарт» и трехкомнатные квартиры классов «эконом» и «стандарт»: цена квадратного метра в них выросла на 8%. Вот здесь собрали сведения о том, почем нынче продается жилье в столице. А сегодня у нас как раз выйдет свежий обзор кредитов на квартиры — не пропустите.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Последний раз Даша была в Минске 17 лет назад. Она почти ничего не знает о Беларуси, помнит только, как ходила с крестной в церковь, жила в детдоме с маленькой сестрой, а еще что незадолго до того, как девочек удочерили американцы, их отца арестовали и увезли куда-то на поезде. Старшей дочери тогда было пять лет, младшей — три года. Даша всегда знала, что она приемный ребенок и всегда хотела узнать, кто же ее биологические родители. Мы собрали все, что она помнит о своем белорусском детстве, и очень надеемся, что кто-то узнает ее историю. Кстати, сразу скажем: у этой истории уже есть продолжение — не переключайтесь!


  • Солигорск — центр самого богатого региона нашей страны. Все из-за шахт и калийной соли. Средняя зарплата в сентябре 2019 года в районе составила почти 1526 рублей. Мы отправились в Солигорск, где посмотрели на Долину нищих, поговорили с местными про зарплаты (от 500 до 4000 рублей), траты, работу и погуляли по терриконам (там вполне могли снимать «Марсианина»).
  • Команда белорусских ученых при помощи компьютерного моделирования разрабатывает и идентифицирует химические соединения, которые перспективны для создания новых лекарственных препаратов против ВИЧ и — в последнее время — онкологических заболеваний. Поговорили с ними о том, как это все происходит и какие есть перспективы.
  • А в Гомеле мы познакомились с незрячей женщиной-клоуном. Слабовидящих клоунов больше нет нигде в Беларуси. Не было бы и в Гомеле, если бы два года назад на открытии Центра инклюзивной культуры незрячая Наталья Солохина случайно не заглянула на мастер-класс по пантомиме.


  • Смотрите, на каком авто белорусы отправятся на Дакар-2020. Это самый красивый «боевой» грузовик в мире. Если же вас интересует обычная легковушка и вы боитесь, что она подорожает из-за российского утильсбора, то мы вас успокоим — все не так страшно.
  • Залезть на самую высокую горку, съесть много конфет и два часа купаться в ванной с пеной и уточками? Ребенку все можно, но главное — ни о чем не говорить… маме. Мы пригласили в студию пап, которые ушли в декрет.
  • Ужасающая цифра: доля спама в почтовом трафике Беларуси — 47%. Это ж сколько времени мы тратим на то, чтобы отделить важное от неважного. «Лаборатория Касперского» посмотрела, как ведут себя в Сети белорусы.
  • Жена президента Украины Елена Зеленская выставила на аукцион то самое желтое платье, в котором она недавно была на интронизации императора Японии. Тогда пользователи Сети критиковали первую леди за неправильно подобранный цвет наряда.

О СПОРТЕ

  • «Моцна, але недакладна», «замах на рубль», «ставлю многоточие» и конечно «Насри у ворот» — догадались откуда это все? Правильно — это все ушедший на днях на пенсию комментатор Владимир Новицкий. Собрали, что говорил мэтр в случаях побед и после провалов, как ошибался сам и какие слова и словосочетания превратил в штампы.


  • А вот загадка для любителей биатлона. Он снимал на трассе штаны и угонял машину, а после ухода из биатлона стал прилежным семьянином. Конечно, это норвежец Эмиль Хегле Свендсен. Узнали, чем он занимается сейчас и почему биатлонной тусовке не хватает главного балагура.
  • Противостояние минской «Юности» и мюнхенского «Ред Булла» вошло в историю не только благодаря самому факту первого в истории выхода белорусской команды в плей-офф Лиги чемпионов после увеличения групп до четырех команд, но и из-за эмоциональной реакции игроков белорусского чемпиона на решения судей. Показываем, что же случилось.
  • Ну и, конечно же, не можем не рассказать о том, как прошел «Первый финал сезона» для «Барселоны», которая играет с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Все новости среды, 27 ноября

А пока вы допиваете свой утренний чай-кофе, у нас для вас тест: сможете сказать, в каких словах пишется большая буква, а в каких — маленькая? Удачи и пусть этот день пройдет без ошибок.

Ваша редакция.

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сразу хотим поделиться одним из непростых, но важных материалов вчерашнего дня. Помните, у недавно у нас выбрали парламент без оппозиции. Говорят, что удивляться...
 
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