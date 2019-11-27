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«Кто принимает такие решения?» История витебской мамы, у которой забрали дочь, дошла до губернатора
28.11.2019 07:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодая мама из Витебска, у которой после чужой трагедии на озере сразу поставили в СОП 7-летнюю дочь, а затем и вовсе
Мать: «В новом акте педагоги уже написали, что у дочки появилось «отдельное спальное место»
После того, как дочь забрали, Марина обратилась в администрацию Октябрьского района Витебска с обращением об отмене постановления КДН о признании девочки нуждающейся в государственной защите. Однако районная администрация оставила его в силе. Такой ответ молодая мать получила от главы района Сергея Сташевского.
У этого чиновника она также была на личном приеме.
— Но, как мне показалось, он не захотел вникать в ситуацию, — рассказывает Марина.
Затем она дважды побывала на приеме у заместителя председателя горисполкома Виктора Глушина. Этот чиновник, по отзыву девушки, отнесся к проблеме внимательнее:
— Первый раз просто выслушал, сказал, что надо во всем разбираться. А во второй раз сообщил, что горисполком отправит бумагу в администрацию Октябрьского района, чтобы КДН 4 декабря рассмотрела вопрос о возвращении моей дочери в семью. Добавил, что специалисты горисполкома провели свою проверку и не видят причин для изъятия ребенка.
Представители горисполкома побывали у Марины дома.
— В частности, приходила Елена Хлусевич — заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних при горисполкоме. Никаких замечаний по жилью у этой проверки не возникло.
Посетили квартиру в очередной раз и представители школы, где учится девочка.
— На этот раз в своем акте они отметили, что отдельное спальное место у ребенка есть. Хотя это — тот же самый большой раскладной диван, который стоял в комнате и раньше. Но тогда педагоги писали, что у ребенка нет отдельного спального места. Сотрудники школы пришли к выводу, что в квартире «чисто, убрано, неприятных запахов нет». И порекомендовали только одно — «сотрудничать со специалистами школы».
«Не понимаю, в чем я в течение полугода должна исправляться?»
Недавно Марина получила по почте «План защиты прав и законных интересов несовершеннолетней», подписанный главой администрации Октябрьского района Витебска Сергеем Сташевским.
— Этот план рассчитан на полгода. Но я не понимаю, в чем я должна исправиться? — спрашивает мать. — Например, мне пишут, что я должна «соблюдать трудовую дисциплину». Но ко мне на работе нет никаких нареканий. Следующий пункт — «создать благоприятные бытовые условия для возвращения ребенка в семью». Так по всем актам всех проверяющих в квартире и так все в порядке. Так же в этом плане пишут, что я должна «возмещать расходы на ребенка». Но я не собираюсь уклоняться от этого, буду добровольно все оплачивать. Насколько я предварительно узнала, это составит в месяц около 250 рублей. Но кто устроил, что мой ребенок сейчас не в семье, а на гособеспечении? Следующий пункт плана — «регулярно навещать дочь в детском доме». Она пока еще не в детском доме (там до 30 ноября карантин из-за ветрянки), а в детской областной больнице. И я регулярно к ней прихожу. И уже, кстати, побывала в детском доме, познакомилась с заведующей. Такое чувство, что составители этого плана написали его, лишь бы что-то написать. И при этом эти люди не понимают главного: раньше мы с дочкой ЖИЛИ вместе, а сейчас мне ее приходится только НАВЕЩАТЬ. И как это отражается на психике ребенка, они не знают.
Марина подала жалобу в суд на комиссию по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района. Молодая мать считает незаконным постановление КДН от 4 ноября об отобрании ее дочери и просит его отменить.
Губернатор — чиновникам: «Вы представляете, что такое — дитенка забрать?»
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев 23 ноября провел прямую линию с жителями региона. На нее поступило более 30 звонков,
Одной из первых с руководителем области удалось поговорить Марине.
— У меня положительные характеристики. Я не состою на учете у нарколога или других врачей. Развитие моего ребенка соответствует его возрасту. У нее в комнате идеальный ремонт, есть новая мебель, одежда, — рассказала молодая мать.
— На место выедем, разберемся и примем решение, — пообещал девушке руководитель региона. — Если решение [об изъятии ребенка] принято неправильно, его отменят. Если решение правильное, вам так и скажут — и приведут доводы, почему.
Начальник областного управления образования Дмитрий Хома сообщил губернатору, что комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского района приняла преждевременное решение об изъятии ребенка, и ситуация требует дополнительного разбирательства.
— Вы представляете, что такое дитенка забрать? — спросил Николай Шерстнев у чиновников на прямой линии. — Так кто там у вас принимает такие решения тогда?
После прямой линии губернатор отметил, что за частными проблемами нередко стоят «системные недоработки руководителей местной вертикали».
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Молодая мама из Витебска, у которой после чужой трагедии на озере сразу поставили в СОП 7-летнюю дочь, а затем и вовсе забрали из семьи, всеми силами пытается вернуть...
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