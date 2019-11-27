|
На улице Гоголя в Бресте оживает новогодняя ярмарка
28.11.2019 08:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте готовятся к открытию предновогодние ярмарки. 27 ноября на улице Гоголя разгружали и устанавливали деревянные домики, развешивали гирлянды,
В ближайшее время для десятков предпринимателей Бреста новогодняя ярмарка станет ежедневным местом работы.
Еще месяц назад КУП «Торговый сервис и потребительский рынок» пригласило к участию в предновогодней ярмарке всех желающих. И теперь на базе полюбившихся деревянных домиков продавцы усердствуют с настроением. Говорят, уже ждут покупателей!
По предварительной информации, торговля по улице Гоголя будет идти с 1 по 31 декабря, с 10 до 19 часов. Уже традиционно можно будет купить праздничный товар и перекусить на улице Пушкинской рядом с площадью Ленина.
К уличной торговле готовятся также ТЦ «Экватор» и «Алми».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торговля на Гоголя будет идти с 1 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)