На улице Гоголя в Бресте оживает новогодняя ярмарка

Источник материала: Tut.by

В Бресте готовятся к открытию предновогодние ярмарки. 27 ноября на улице Гоголя разгружали и устанавливали деревянные домики, развешивали гирлянды, пишет «Вечерний Брест».

В ближайшее время для десятков предпринимателей Бреста новогодняя ярмарка станет ежедневным местом работы.





Еще месяц назад КУП «Торговый сервис и потребительский рынок» пригласило к участию в предновогодней ярмарке всех желающих. И теперь на базе полюбившихся деревянных домиков продавцы усердствуют с настроением. Говорят, уже ждут покупателей!





По предварительной информации, торговля по улице Гоголя будет идти с 1 по 31 декабря, с 10 до 19 часов. Уже традиционно можно будет купить праздничный товар и перекусить на улице Пушкинской рядом с площадью Ленина.

К уличной торговле готовятся также ТЦ «Экватор» и «Алми».