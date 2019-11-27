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На улице Гоголя в Бресте оживает новогодняя ярмарка

28.11.2019 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте готовятся к открытию предновогодние ярмарки. 27 ноября на улице Гоголя разгружали и устанавливали деревянные домики, развешивали гирлянды, пишет «Вечерний Брест».

В ближайшее время для десятков предпринимателей Бреста новогодняя ярмарка станет ежедневным местом работы.


Еще месяц назад КУП «Торговый сервис и потребительский рынок» пригласило к участию в предновогодней ярмарке всех желающих. И теперь на базе полюбившихся деревянных домиков продавцы усердствуют с настроением. Говорят, уже ждут покупателей!


По предварительной информации, торговля по улице Гоголя будет идти с 1 по 31 декабря, с 10 до 19 часов. Уже традиционно можно будет купить праздничный товар и перекусить на улице Пушкинской рядом с площадью Ленина.

К уличной торговле готовятся также ТЦ «Экватор» и «Алми».

 
Теги: Брест
 
 
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Торговля на Гоголя будет идти с 1 декабря.
 
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