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Неосторожное обращение с огнём – одна из самых распространенных причин пожаров

28.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Неосторожное обращение с огнём – одна из самых распространенных причин пожаров
Неосторожное обращение с огнемодна из самых распространенных причин пожаров. Как правило, происходят данные трагедии из-за курения в нетрезвом состоянии.

Образ человека злоупотребляющего спиртными напитками неизменно одинаков: неопрятный вид, пустые глаза,  и единственная, но ежедневная проблема в жизни – где достать спиртное. Добавим к этому сигареты, равнодушие ко всему происходящему и полное безразличие к собственной безопасности. А еще «непробиваемая»  самонадеянность, что ситуация под контролем.

За истекшие выходные на территории Брестской области произошел всплеск пожаров. За 23-24 ноября их произошло 13. Самое страшное и непоправимое их последствие – гибель в огне людей.

Небрежно брошенные непотушенные спичка, окурок. Многие считают это не заслуживающей внимания мелочью. И возможно, не каждый, в состоянии разглядеть за скупыми строчками о произошедших трагедиях огромную проблему. Не для всех примеры в   сводках МЧС становятся предупреждением об опасности. Более того, горечь и боль вызывает осознание, что практически во всех случаях гибели людей можно было избежать, если бы они сами понимали, что трагедии творят собственными руками.

Во все времена пожар был страшным бедствием, и всегда,  люди спешили на помощь попавшим в беду. Скольких горе-курильщиков спасали бдительные соседи только тем, что вовремя сообщали в службу МЧС, или, бросаясь в горящий дом, вытаскивали из огненного пекла. А теперь представьте скольких людей подвергают опасности те, кто становится виновником пожара? Сколькими жизнями рискуют,  и какой смертельной опасности подвергают тех, кто находится рядом?

Конечно, месячники пожарной безопасности, обследования жилых домов и другие мероприятия по предупреждению гибели и травматизма людей на пожарах и других ЧС, дают свои положительные результаты. Однако  пока каждый не осознает всю серьезность и глубину проблемы, финал будет все также трагически предсказуем и неизбежен….

При обнаружении пожара:

  • немедленно сообщить об этом в пожарную аварийно-спасательную службу по тел. 101, указать точное место пожара, наличие в здании людей
  • на начальной стадии попытаться справиться с огнем самостоятельно: засыпать песком, накрыть плотной тканью. Сорвать горящие шторы, затоптать огонь ногами, залить водой или бросить в емкость с водой
  • найти и вывести маленьких детей, пожилых людей
  • закрыть окна и двери
  • отключить газовые приборы, электроэнергию
  • взять с собой документы, деньги, ценные вещи
  • выходя из задымленного помещения дышать через мокрую ткань. При сильном задымлении передвигаться к выходу ползком
  • использовать для защиты от огня и теплового излучения влажную плотную ткань
 
 
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