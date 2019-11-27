Неосторожное обращение с огнём – одна из самых распространенных причин пожаров

Источник материала: Полесская правда



Неосторожное обращение с огнем – одна из самых распространенных причин пожаров. Как правило, происходят данные трагедии из-за курения в нетрезвом состоянии.

Образ человека злоупотребляющего спиртными напитками неизменно одинаков: неопрятный вид, пустые глаза, и единственная, но ежедневная проблема в жизни – где достать спиртное. Добавим к этому сигареты, равнодушие ко всему происходящему и полное безразличие к собственной безопасности. А еще «непробиваемая» самонадеянность, что ситуация под контролем.

За истекшие выходные на территории Брестской области произошел всплеск пожаров. За 23-24 ноября их произошло 13. Самое страшное и непоправимое их последствие – гибель в огне людей.

Небрежно брошенные непотушенные спичка, окурок. Многие считают это не заслуживающей внимания мелочью. И возможно, не каждый, в состоянии разглядеть за скупыми строчками о произошедших трагедиях огромную проблему. Не для всех примеры в сводках МЧС становятся предупреждением об опасности. Более того, горечь и боль вызывает осознание, что практически во всех случаях гибели людей можно было избежать, если бы они сами понимали, что трагедии творят собственными руками.

Во все времена пожар был страшным бедствием, и всегда, люди спешили на помощь попавшим в беду. Скольких горе-курильщиков спасали бдительные соседи только тем, что вовремя сообщали в службу МЧС, или, бросаясь в горящий дом, вытаскивали из огненного пекла. А теперь представьте скольких людей подвергают опасности те, кто становится виновником пожара? Сколькими жизнями рискуют, и какой смертельной опасности подвергают тех, кто находится рядом?

Конечно, месячники пожарной безопасности, обследования жилых домов и другие мероприятия по предупреждению гибели и травматизма людей на пожарах и других ЧС, дают свои положительные результаты. Однако пока каждый не осознает всю серьезность и глубину проблемы, финал будет все также трагически предсказуем и неизбежен….

При обнаружении пожара: