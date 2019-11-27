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Количество киберпреступлений в Беларуси выросло вдвое

28.11.2019 08:34 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

К росту киберпреступлений привело развитие IT-технологий и незнание базовых навыков пользователей.

Об этом заявил глава «К» МВД Беларуси Вадим Устинович журналистам на пресс-конференции в Минске 27 ноября, сообщает пресс-служба МВД страны.

По его словам, в 2015 году было выявлено около 2,5 тысяч таких преступлений, а в 2018-м – вдвое больше.

С начала 2019 года в Беларуси в сфере высоких технологий выявлено 1 537 киберпреступников (в 2018 году – 1 064), к уголовной ответственности привлечены 1 185 (2018 г. – 961) человек. В их число попали 432 граждан, имеющих судимость, 982 неработающих и не учащихся, а также 58 несовершеннолетних.

В 2/3 случаев преступные действия совершены при помощи компьютерной техники – это хищения средств. Количество особо тяжких и тяжких преступлений выросло на 87,5%.

В столице число киберпреступлений по сравнению с 2018 годом увеличилось в два раза. Всего на Минск приходится 1/3 часть всех подобных умышленных нарушений закона.

В настоящее время сотрудники МВД делают акцент на выявлении организованных преступных групп, криминальных интернет-форумов. Вычисляются администраторы и модераторы, которые выступают организаторами и координаторами мировой киберпреступности.

26 ноября в Следственном комитете сообщали, что количество преступлений, связанных с хищениями средств через интернет, за 10 месяцев 2019 года увеличилось больше чем в 2 раза по сравнению с минувшим. Число копотерпевших исчисляется 6 тысячами, из которых более 33 процентов – граждане до 29 лет. Размер похищенных средств – 6,1 млн рублей. Упоминался случай, когда в оцсети "Одноклассники" врывались аккаунты, и пенсионерам приходили сообщения о розыгрышах, якобы проводившихся среди владельцев банковских карт "Бархат". В СК предупредили, что данные карт давать никому нельзя.

 
Теги: Минск
 
 
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К росту киберпреступлений привело развитие IT-технологий и незнание базовых навыков пользователей.
 
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