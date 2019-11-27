Количество киберпреступлений в Беларуси выросло вдвое

К росту киберпреступлений привело развитие IT-технологий и незнание базовых навыков пользователей.

Об этом заявил глава «К» МВД Беларуси Вадим Устинович журналистам на пресс-конференции в Минске 27 ноября, сообщает пресс-служба МВД страны.

По его словам, в 2015 году было выявлено около 2,5 тысяч таких преступлений, а в 2018-м – вдвое больше.

С начала 2019 года в Беларуси в сфере высоких технологий выявлено 1 537 киберпреступников (в 2018 году – 1 064), к уголовной ответственности привлечены 1 185 (2018 г. – 961) человек. В их число попали 432 граждан, имеющих судимость, 982 неработающих и не учащихся, а также 58 несовершеннолетних.

В 2/3 случаев преступные действия совершены при помощи компьютерной техники – это хищения средств. Количество особо тяжких и тяжких преступлений выросло на 87,5%.

В столице число киберпреступлений по сравнению с 2018 годом увеличилось в два раза. Всего на Минск приходится 1/3 часть всех подобных умышленных нарушений закона.

В настоящее время сотрудники МВД делают акцент на выявлении организованных преступных групп, криминальных интернет-форумов. Вычисляются администраторы и модераторы, которые выступают организаторами и координаторами мировой киберпреступности.