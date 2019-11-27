﻿ Женский монастырь в Брестской крепости собирает деньги на реконструкцию Южных ворот и казематов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женский монастырь в Брестской крепости собирает деньги на реконструкцию Южных ворот и казематов

28.11.2019 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В сентябре началась реконструкция Южных ворот Брестской крепости и двенадцати казематов, сообщается на сайте женского Рождества-Богородецкого Монастыря.


Фото: Скрин-шот видео

Реконструкцию проводит монастырь, в комплекс которого входят объекты.

Желающие помочь с реконструкцией могут перечислить средства:

р/с N BY34AKBB 30154814813001000000

филиал N 100 ОАО «АСБ Беларусбанк»

БИК (код) АКВВBY21100

УНН 200945320

Получатель Жарин Зинаида Константиновна с пометкой «на реконструкцию».

Почтовый перевод: Республика Беларусь г. Брест Госпитальный остров Брестская крепость. Индекс: 224 018 а/я 8. Руководитель организации: игумения Александра на основе Устава. Телефон-Факс +375 (162) 58-08-84.

Юридический адрес: г Брест, пр. Крепостной, дом 9.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 131
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реконструкцию проводит женский Рождества-Богородецкий Монастырь, в комплекс которого входят объекты.
 
Новости дня
Новости общества
 
Неосторожное обращение с огнём – одна из самых распространенных причин пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика