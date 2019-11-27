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Женский монастырь в Брестской крепости собирает деньги на реконструкцию Южных ворот и казематов
28.11.2019 09:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сентябре началась реконструкция Южных ворот Брестской крепости и двенадцати казематов, сообщается
Реконструкцию проводит монастырь, в комплекс которого входят объекты.
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Реконструкцию проводит женский Рождества-Богородецкий Монастырь, в комплекс которого входят объекты.
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