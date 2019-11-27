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Как верхушка местной власти чужие премии делила. Осудили экс-зампреда райисполкома, на очереди остальные
28.11.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Глубокского района рассмотрел дело 36-летнего Ч. — бывшего заместителя председателя Браславского райисполкома, которого обвиняли в превышении служебных полномочий. Приговор — 3 года 3 месяца лишения свободы. Однако бывший чиновник получил отсрочку на 2,3 года,
Пять лет — с 2012 по 2017 годы — Ч. был первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Браславского райисполкома.
В апреле 2017 года экс-чиновник узнал о том, что райисполкому из областного бюджета выделили премию — 5750 рублей: за лучшие показатели в сфере экономики и экономии ресурсов. Однако госслужащим вознаграждения не полагались.
Начальник Ч. (судя по всему, это
Затем руководитель предложил завладеть частью премий Ч. и еще одному своему подчиненному (по версии следствия, экс-глава райисполкома действовал при пособничестве жены — начальника отдела экономики Елены Драневской. Суд над нею начнется так же 2 декабря. — Прим. TUT.BY).
Подчиненные согласились.
Схема была такая: работники, получившие премии, должны были их вернуть. А троица чиновников из райисполкома собиралась поделить их между собой.
Таким образом Ч., его коллега и начальник получили 1125 рублей (48 базовых величин).
Обвиняемый во всем раскаялся и полностью признал себя виновным.
Экс-зампред райисполкома признан виновным в превышение служебных полномочий, совершенных из корыстной заинтересованности лицом, занимающим ответственное положение.
Суд приговорил мужчину к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Однако он получил отсрочку исполнения наказания — на 2 года 3 месяца.
Кроме того, экс-чиновник на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
Приговор в законную силу не вступил.
Суд Глубокского района сейчас рассматривает уголовное дело в отношении еще одного бывшего заместителя главы Браславского райисполкома — П. Мужчину обвиняют в превышении власти или служебных полномочий. С апреля 2016 года по январь 2018 года он
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Как верхушка местной власти чужие премии делила. Осудили экс-зампреда райисполкома, на очереди остальные
Параллельно с ним в другом суде судят второго зампреда, а на следующей неделе начнется процесс по делу их начальника и его жены.
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