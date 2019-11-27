﻿ Все промокоды и акции от известных магазинов в одном месте: обзор нового раздела Промокоды.TUT.BY. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все промокоды и акции от известных магазинов в одном месте: обзор нового раздела Промокоды.TUT.BY

28.11.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мировой тренд огромных скидок в сезон “Черной пятницы” определенно получил признание у жителей Беларуси. Однако мы не всегда понимаем, какие именно скидки и на какие товары предоставит магазин. Было бы намного проще получать промокод, и смело рассчитывать сумму покупки. Согласитесь, -50% на бытовую технику –  максимально заманчивая скидка! Кстати, мы знаем, где искать промокоды топовых магазинов. 

Почему мы запустили сервис Промокоды TUT.BY

Кроме очевидной выгоды и экономии вашего личного бюджета есть и дополнительные плюсы сервиса:

  1. Вы видите все скидки и акции на одной площадке. Не нужно постоянно открывать сайты магазинов и сравнивать проценты дисконта. Вы можете зайти, увидеть самое выгодное предложение на товар, который вам интересен, и воспользоваться промокодом! 
  2. Списки магазинов-участников постоянно пополняются. Вы можете следить за новостями и ловить самые выгодные акции от любимых брендов!
  3. Акции обновляются всегда! Магазины предоставляют промокоды на разные позиции из ассортимента, поэтому у вас всегда будет выбор.
  4. Скидки действуют не только в сезон, круглый год магазины раздают самые разные промокоды на свои товары!


Как получить особые промокоды к “Черной пятнице”

В сезон больших скидок вы можете найти на сайте самые выгодные предложения от любимых магазинов. Скидки суммируются, выгода умножается, промокоды достигают рекордных отметок! Не забывайте, что скоро зимние праздники, и если задуматься о подарках заранее, то можно сэкономить внушительную сумму. Как насчет нового смартфона Samsung Galaxy A40 или А80 со скидкой 20%? Вот некоторые промокоды от магазина 21vek.by:

Данные купоны действуют на тысячи товаров, кроме тех, которые уже находятся в разделе акционных. Вы можете выбрать бытовую технику, мебель, все для ремонта и дома, электронику, товары для спорта и туризма, зоотовары, мебель, все для охоты и рыбалки! 


В “5 элементе” вы найдете выгодные скидки на технику. Давно планировали покупку? В “Черную пятницу” вы сможете купить понравившуюся модель со скидкой до 85%! Уже сейчас можно получить промокод на сайте и стать обладателем нового гаджета. 

Также на Промокоды TUT.BY вы найдете скидки от самых известных торговых платформ и магазинов:

AliExpress

iHerb

AirBNB

Ebay

E-dostavka

Kupivip и многих других! 

Как воспользоваться промокодом

  1. Вкладку “Промокоды” можно найти в главном меню и на нижнем виджете титульной страницы TUT.BY! 


2. Затем вам нужно просто выбрать нужный промокод, и при оформлении заказа на сайте ввести его в соответствующее поле!

3. Ожидать доставки! Кстати, на сайте вы найдете промокоды на бесплатную доставку. 

4. Самый простой способ –  прямо сейчас перейти по ссылке и начать покупки! 

Скидки действуют не только в сезон “Черной пятницы”, поэтому вы можете пользоваться сервисом в любое время! Однако, сейчас они особенно привлекательны. Поэтому, чтобы начать выгодный шопинг с промокодами, заходите на Промокоды TUT.BY уже сегодня. Приятных вам покупок!


 

 

 

 

 

 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировой тренд огромных скидок в сезон "Черной пятницы" определенно получил признание у жителей Беларуси. Однако мы не всегда понимаем, какие именно скидки и на...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Бил и улыбался». Мужа отправили на химию за истязание жены, а он сбежал, напал на нее и милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика