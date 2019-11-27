Все промокоды и акции от известных магазинов в одном месте: обзор нового раздела Промокоды.TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Мировой тренд огромных скидок в сезон “Черной пятницы” определенно получил признание у жителей Беларуси. Однако мы не всегда понимаем, какие именно скидки и на какие товары предоставит магазин. Было бы намного проще получать промокод, и смело рассчитывать сумму покупки. Согласитесь, -50% на бытовую технику – максимально заманчивая скидка! Кстати, мы знаем, где искать промокоды топовых магазинов.

Почему мы запустили сервис Промокоды TUT.BY

Кроме очевидной выгоды и экономии вашего личного бюджета есть и дополнительные плюсы сервиса:

Вы видите все скидки и акции на одной площадке. Не нужно постоянно открывать сайты магазинов и сравнивать проценты дисконта. Вы можете зайти, увидеть самое выгодное предложение на товар, который вам интересен, и воспользоваться промокодом! Списки магазинов-участников постоянно пополняются. Вы можете следить за новостями и ловить самые выгодные акции от любимых брендов! Акции обновляются всегда! Магазины предоставляют промокоды на разные позиции из ассортимента, поэтому у вас всегда будет выбор. Скидки действуют не только в сезон, круглый год магазины раздают самые разные промокоды на свои товары!





Как получить особые промокоды к “Черной пятнице”

В сезон больших скидок вы можете найти на сайте самые выгодные предложения от любимых магазинов. Скидки суммируются, выгода умножается, промокоды достигают рекордных отметок! Не забывайте, что скоро зимние праздники, и если задуматься о подарках заранее, то можно сэкономить внушительную сумму. Как насчет нового смартфона Samsung Galaxy A40 или А80 со скидкой 20%? Вот некоторые промокоды от магазина 21vek.by :

Данные купоны действуют на тысячи товаров, кроме тех, которые уже находятся в разделе акционных. Вы можете выбрать бытовую технику, мебель, все для ремонта и дома, электронику, товары для спорта и туризма, зоотовары, мебель, все для охоты и рыбалки!





В “5 элементе” вы найдете выгодные скидки на технику. Давно планировали покупку? В “Черную пятницу” вы сможете купить понравившуюся модель со скидкой до 85%! Уже сейчас можно получить промокод на сайте и стать обладателем нового гаджета.

Также на Промокоды TUT.BY вы найдете скидки от самых известных торговых платформ и магазинов:

AliExpress

iHerb

AirBNB

Ebay

E-dostavka

Kupivip и многих других!

Как воспользоваться промокодом

Вкладку “Промокоды” можно найти в главном меню и на нижнем виджете титульной страницы TUT.BY!





2. Затем вам нужно просто выбрать нужный промокод, и при оформлении заказа на сайте ввести его в соответствующее поле!

3. Ожидать доставки! Кстати, на сайте вы найдете промокоды на бесплатную доставку.

4. Самый простой способ – прямо сейчас перейти по ссылке и начать покупки!

Скидки действуют не только в сезон “Черной пятницы”, поэтому вы можете пользоваться сервисом в любое время! Однако, сейчас они особенно привлекательны. Поэтому, чтобы начать выгодный шопинг с промокодами, заходите на Промокоды TUT.BY уже сегодня. Приятных вам покупок!



