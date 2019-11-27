Как оказать первую помощь: памятка, которая может пригодиться каждому

Источник материала: Tut.by

Представьте ситуацию: вы идете по улице и видите, как перед вами падает в обморок девушка. Или у вашего ребенка внезапно пошла кровь из носа. Или кто-то за соседним столом подавился куском еды? От внезапных опасных ситуаций не застрахован никто, и ваши четкие действия могут дать человеку шанс выжить. Вместе с ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках благотворительного проекта «Вектор доброты» мы подготовили краткий список основных моментов, которые стоит запомнить «на всякий случай».

О том, что делать, если кто-то потерял сознание или подавился, нам рассказал с пециалист по первой помощи Белорусского общества Красного Креста Василий Скубилов.

Я вижу, что человеку плохо. Что мне делать? Для начала помните, что вы не врач, и ваша главная цель — не вылечить пострадавшего, а помочь ему дождаться приезда и помощи профессиональных медиков. Первым делом оцените обстановку, убедитесь, что там, где находится пострадавший, вам и ему ничего не угрожает. Не нужно геройствовать: если вы видите рядом провод под напряжением или балку, которая может обвалиться на вас, — отойдите подальше и позвоните в специальные службы.

Если есть свидетели, выясните, что произошло и как.

Проверьте, в сознании ли пострадавший. Обратитесь к нему и спросите, не нужна ли ему помощь.

Вызовите скорую помощь (103 или 112) или попросите кого-то из толпы ее вызвать.

Проверьте, есть ли дыхание. Для этого одной рукой запрокиньте голову пострадавшего, а другой поднимите нижнюю челюсть. Щекой наклонитесь к лицу пострадавшего. В течение 10 секунд смотрите на грудную клетку. Если грудная клетка поднимается, а щекой вы ощущаете поток воздуха — дыхание есть.

Как правильно вызвать скорую помощь? Если рядом есть люди, обязательно выделите из них конкретного человека и попросите вызвать скорую помощь, например: «мужчина в красной крутке, вызовите скорую и доложите мне». Если вы просто бросите в толпу просьбу — есть вероятность, что никто не захочет брать ответственность и не откликнется на нее. Диспетчеру нужно четко сказать: точный адрес происшествия;

что произошло;

кто пострадавший, каково его состояние. Быстрый и четкий вызов сэкономит время бригаде скорой помощи и увеличит шанс на благополучный исход для пострадавшего. В рамках благотворительного проекта «Вектор доброты» ОАО «АСБ Беларусбанк» финансирует приобретение современных реанимобилей для учреждений здравоохранения страны. «Клиника на колесах» уже передана Гродно, Могилеву, Бобруйску и Бресту.



Человек без сознания, но дышит. Что делать? Вызываем скорую помощь.

Перемещаем пострадавшего в восстановительное положение. Для этого сначала вытягиваем обе ноги человека прямо. Ближнюю к себе руку пострадавшего отводим в сторону, примерно на 90° от тела.

Вторую руку прикладываем тыльной стороной ладони к щеке пострадавшего и придерживаем ее.

Сгибаем дальнюю от вас ногу пострадавшего в колене, после чего тянем ее на себя и тем самым поворачиваем человека на бок.

После этого важно запрокинуть голову пострадавшего назад, чтобы ничего не препятствовало дыханию, и приоткрыть ему рот.

Если человек упал в обморок, уложите его в горизонтальное положение. Приподнимите ему ноги, чтобы крови прилила к голове. Освободите область шеи: расстегните пуговицы на рубашке, расслабьте галстук или шарф. Бить по щекам и обливать его водой не нужно. Если прошло 5 минут, а он не приходит в сознание, вызывайте скорую помощь.



Человек без сознания и не дышит. Могу ли я чем-то помочь? Вызываем скорую помощь. До ее приезда выполняем сердечно-легочную реанимацию (СЛР) — сочетание непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. Важно: пострадавший должен находиться при этом на жёсткой поверхности. Как делать непрямой массаж сердца взрослому человеку: Становимся возле пострадавшего на колени.

Кладем основание ладони на грудину пострадавшего в центр грудной клетки (ориентир — пересечение грудины и межсосковой линии).

Надавливаем на грудину. Руки в локтях не сгибаем. Глубина нажатия должна быть примерно пять сантиметров. Каждый раз после надавливания даем грудине полностью подняться.

Чередуем 30 надавливаний на грудину с двумя вдохами в рот пострадавшему.

Как делать искусственное дыхание: Запрокидываем голову пострадавшего назад и приподнимаем ему подбородок.

Зажимаем большим и указательным пальцами его нос. Вдыхаем и делаем выдох в рот пострадавшему в течение секунды.

Следим, чтобы грудь пострадавшего приподнималась. СЛР нужно делать до тех пор, пока не приедет скорая или человек не начнет дышать. Непрямой массаж сердца — физически затратное действие, поэтому будет лучше, если до приезда скорой вас сможет кто-то сменить.

А если человека без сознания достали из воды? Чтобы реанимировать человека, которого достали из воды, его не нужно класть животом на свое колено, как в фильмах. Пострадавшего в таком случае нужно уложить на спину, очистить ему ротовую полость, затем сделать пять выдохов в рот и начать сердечно-легочную реанимацию.



У человека на улице начались судороги, вокруг собралась толпа. Что я могу сделать? Не надо разжимать человеку зубы, просовывать между ними какие-то предметы, пытаться зафиксировать язык: так можно повредить зубы, слизистую рта или вам нечаянно откусят палец. Просто придерживаем голову (но не фиксируем) можно подложить под нее что-то мягкое, чтобы человек не бился головой об асфальт или стену.

Остаемся с пострадавшим, пока он не придет в себя. Обычно судорожный приступ длится около минуты.

Как остановить сильное кровотечение? Если кровь течет сильно или бьет фонтаном, делаем валик из того, что есть под рукой (бинт, платок, майка), и просим пострадавшего прижать его к ране. Если он не может его держать, помогите ему, для безопасности надев на руки перчатки или полиэтиленовые пакеты. Помните, что в первую очередь вы должны заботиться о своем здоровье.

Использовать жгут можно, но помните, что при неправильном наложениии можно причинить вред человеку. Если это носовое кровотечение, то запрокидывать голову не надо, иначе кровь потечет в желудок. Нужно наклониться немного вперед, зажать нос, а на переносицу поместить что-нибудь холодное. Если спустя 15 минут кровь не остановилась — вызывайте скорую помощь.

Что делать с ожогами и обморожениями? При ожоге не стоит перевязывать поврежденное место, прокалывать пузыри, наклеивать пластырь, мазать ожог жирными кремами. Нужно как можно скорее охладить ожог, поместив его под струю холодной (но не ледяной) проточной воды на 15-20 минут. После этого наложите чистую влажную повязку и обратитесь к врачу. При химическом ожоге алгоритм действий тот же.

При обморожении нельзя растирать поврежденные места. Пострадавшего нужно переместить в помещение, медленно согреть (не в горячей ванне) и обеспечить обильным теплым питьем.

Человек подавился едой, как мне реагировать? Если пострадавший может кашлять и дышать, бить его по спине не нужно — ему достаточно продолжать кашлять, и инородное тело выйдет само. Если пострадавший не может говорить, кашлять и дышать, держится за шею, первым делом попросите кого-нибудь вызвать скорую. После этого станьте сбоку и немного позади пострадавшего. Одной рукой придерживайте его, наклоните вперед и сильно ударьте пять раз открытой ладонью между лопаток.

Если инородное тело не вышло, сделайте пять толчков в живот: станьте позади человека, сожмите руку в кулак и положите его на живот пострадавшему между пупком и нижней частью грудины. Второй рукой обхватите кулак и сделайте пять толчков внутрь и вверх. Повторяйте цикл из пяти ударов по спине и пяти толчков в живот, пока не выйдет инородное тело или не приедет скорая.



Человек пришел в сознание, но выглядит как-то странно. Как распознать инсульт? Стоит запомнить три приема распознавания симптомов инсульта, «УЗП»: У — улыбнись (попросите человека улыбнуться, посмотрите, не искривился ли его рот).

(попросите человека улыбнуться, посмотрите, не искривился ли его рот). З — заговори (попросите человека произнести простое предложение, например, «За окном светит солнце». Проверьте, сможет ли человек внятно проговаривать слова).

(попросите человека произнести простое предложение, например, «За окном светит солнце». Проверьте, сможет ли человек внятно проговаривать слова). П — подними (попросите человека поднять обе руки и посмотрите, сможет ли опуститься одна рука вниз или займет какое-то другое положение). Если человек не может выполнить один или более из этих пунктов, вероятно, у него инсульт. Вызовите скорую помощь и обеспечьте пострадавшему покой: пусть он сидит или лежит в удобной для него позе. Следите за его сознанием и дыханием, поддерживайте психологически.

Я вызвал скорую и жду. Я могу как-то поддержать человека? Правильные слова и психологическая поддержка для пострадавшего не менее важны, чем компетентная помощь медиков. Будьте рядом.

Слушайте внимательно пострадавшего.

Будьте готовы к различным реакциям: в состоянии стресса любая реакция нормальна.

Оказывайте практическую помощь (согрейте, предложите воду, помогите связаться с родственниками). Если вы находитесь рядом с человеком в ожидании бригады скорой помощи, есть ряд фраз, которые не стоит говорить. Неподтвержденные обещания («Все будет хорошо», «Ты выберешься». Вы не можете знать этого наверняка).

Религиозные утверждения («Так бог решил», «Это карма», «Зато все живы». Человек сосредоточен на своей боли, и ему не важно, что происходит в остальном мире в глобальном смысле).

Попытки аппелировать ко внутренней силе («Будь сильным», «Не плачь, будь мужиком», «Тебе надо расслабиться», «Могло быть и хуже», «Тебе надо постараться это пережить». Человеку больно, плохо, и он имеет право быть слабым).

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Проект «Вектор доброты» — помощь учреждениям здравоохранения, социальной защиты, общественным объединениям. Передача городам реанимобиля — продолжение системной поддержки, которую оказывает ОАО «АСБ Беларусбанк» здравоохранению Беларуси.