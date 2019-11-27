Наказание по 328 статье будут подбирать индивидуально

Власти готовы частично пересмотреть наказание за преступления, связанные с наркотической 328-ой статьей: к каждому, осужденному по ней, планируют подходить индивидуально.

Как сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич, пересмотр подходов чиновники осуществят по поручению президента. Александр Лукашенко потребовал, чтобы к уже задержанным применялся принцип справедливости.

«Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились, ошиблись. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу», — отметил Мицкевич, добавив, что власти не исключат введение помилования для тех, кто совершил преступление, связанное с наркотиками, впервые.

Чиновник отметил, что власти готовы рассматривать каждого осужденного индивидуально, чтобы вынести ему справедливый приговор. В случае, если родственники будут готовы взять на себя ответственность за преступника, им также могут пойти навстречу.

«Если они не воспользуются предоставленным им шансом и снова возьмутся за свое, то, конечно, ответственность будет очень суровая», - подчеркнул Мицкевич.

Отметим, что в октябре у Александра Лукашенко прошло совещание по вопросам борьбы с наркотиками и профилактики наркомании. Тогда президент потребовал полностью ликвидировать преступную сеть по распространению наркотиков, подключать социальные сети, интенсивно проводить профилактику, брать на контроль вышедших из тюрем и работать с молодежью. Лукашенко также подчеркнул, что в Беларуси должен работать принцип неотвратимости наказания прежде всего в отношении руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика.