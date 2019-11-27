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Наказание по 328 статье будут подбирать индивидуально
28.11.2019 09:53 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Власти готовы частично пересмотреть наказание за преступления, связанные с наркотической 328-ой статьей: к каждому, осужденному по ней, планируют подходить индивидуально.
Как сообщил в эфире
«Возможно, люди уже осознали, поняли, что они оступились, ошиблись. Если они стали на путь исправления, возможно и условно-досрочное освобождение, но при определенных условиях: если эти люди действительно станут на путь исправления, возьмут на себя обязательство трудоустроиться или поступить на учебу», — отметил Мицкевич, добавив, что власти не исключат введение помилования для тех, кто совершил преступление, связанное с наркотиками, впервые.
Чиновник отметил, что власти готовы рассматривать каждого осужденного индивидуально, чтобы вынести ему справедливый приговор. В случае, если родственники будут готовы взять на себя ответственность за преступника, им также могут пойти навстречу.
«Если они не воспользуются предоставленным им шансом и снова возьмутся за свое, то, конечно, ответственность будет очень суровая», - подчеркнул Мицкевич.
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Власти готовы частично пересмотреть наказание за преступления, связанные с наркотической 328-ой статьей: к каждому, осужденному по ней, планируют подходить...
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