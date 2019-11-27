Обучение плюс лечение. Как живут и учатся дети в Глусской санаторной школе

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В санаторной школе-интернате мы с нашим фотокорреспондентом провели где-то около двух часов — ходили, смотрели, слушали, что показывал и рассказывал нам директор школы Анатолий Ласоцкий, а казалось, что пробыли там всего ничего. Увидели же и узнали действительно много нового и интересного, того, что остается за рамками всех проводимых там мероприятий и встреч, а происходит изо дня в день.







Начали нашу экскурсию, угадайте, с какого места… Конечно, со столовой, там тепло, светло, уютно и вкусно пахнет, тем более был как раз второй завтрак для учащихся 2—5-го классов. Вообще же в санаторной школе-интернате дети обеспечиваются пятиразовым питанием. За его разнообразием, пищевой ценностью и выполнением нормативов питания следит диетическая сестра — такой специалист положен по штату учреждению образования, где находятся дети с соматической патологией, ведь они здесь не только обучаются, но проходят лечение и оздоровление.















«Детей в школу зачисляют по медицинским показаниям, — говорит директор школы-интерната Анатолий Ласоцкий. — Мы специализируемся на заболеваниях органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. У нас обучаются дети со 2-го по 9-й классы, находятся они здесь от одной четверти до года, в этом году набор составил 107 человек, ребята практически из всех районов Могилёвской области, глусчан — 21 человек. Дважды в год к нам приезжают врачи из областной больницы — гастроэнтеролог, пульмонолог и кардиолог, проводят осмотры ребят по своим профилям, продляют или отменяют старые назначения, делают новые. Условия для профилактики и лечения тех или иных заболеваний здесь есть. Наш физиотерапевтический кабинет укомплектован аппаратурой для профилактики и целенаправленного лечения, это, скажем, магнитолазерный аппарат, УВЧ, здесь делают электрофорез, парафинолечение. Кроме того, есть своя лаборатория, где можно сделать общеклинические анализы, работает в физиокабинете и лаборатории медицинская сестра Тамара Николаевна Ляпко, у нее и знания, и опыт, и умение общаться с детьми, что для нас особенно важно. Но первый из медкабинетов, куда в обязательном порядке приходят все наши воспитанники, это кабинет приема детей, именно здесь с ними работает наш доктор Виктория Сергеевна Папруга, здесь посменно находятся постовые медсестры, которые тоже, если надо, окажут медпомощь, выполнят предписания врача. Ну и еще один кабинет, который можно отнести к медицинской части, это кабинет лечебной физкультуры, есть беговая дорожка, вело- и другие тренажеры, ребята здесь занимаются как по медицинским показаниям, так и для общей физподготовки».























Дальше мы зашли в еще один необычный кабинет и попали в настоящее зеленое царство — там создан зеленый уголок с сотней, не меньше, видов различных растений, с рыбками в аквариуме, с попугаями в клетках. Как оказалось, ухаживает за всей этой зеленой и живой красотой учитель истории Елена Титишина, а уроки здесь проходят разные, могут проводиться тематические внеклассные мероприятия. Впрочем, дорога сюда не заказана никому, захочется побыть среди растений и птиц, послушать, как журчит вода в аквариуме, как чирикают попугайчики, — пожалуйста, заходите, смотрите, слушайте, получается этакий релакс, хоть на переменке, хоть после уроков.







Кстати, об уроках. Учебный процесс здесь начинается с 8:30 и длится до половины второго, программа и уроки такие же, как и в обычных школах, а вот средняя наполняемость классов меньше, чем в других городских школах, — 14 человек.

«С одной стороны, учителям у нас работать легче, потому что классы небольшие, — продолжает рассказ Анатолий Михайлович, — но тот факт, что дети меняются каждый год, несколько усложняет процесс обучения, так как не получается наработать какой-то багаж, причем как в учебной деятельности, так и в творческой работе. Но условия и для того, и для другого у нас хорошие. Возьмем кабинет информатики, наш компьютерный класс, такой подарок в 2013 году нам сделало Министерство лесного хозяйства, высокоскоростной интернет и интерактивная доска позволяют проводить здесь не только уроки информатики, но и иностранного языка, другие уроки и занятия, где учителя используют современные технологии».

Дальше заходим в один из начальных классов. Видимо, я давно не была в школе, потому что, увидев ребенка за конторкой, подумала, что он подготовил и делает какое-то сообщение, так сказать, примеряет на себя публичное выступление. Оказалось, нет — эта конторка для тех, кому надо изменить нагрузку на позвоночник, распрямить его на какое-то время. Такие есть во всех начальных классах, высота столика меняется в зависимости от роста ребенка… В кабинете обслуживающего труда занятий как раз не было, и мы смогли рассмотреть и красивую кухню с набором бытовой техники (электроплита, духовой шкаф, мультиварка, микроволновка, холодильник), и современную столовую мебель, разные поделки, изготовленные детьми. «Здесь проходят не только уроки домоводства, но и занятия различных кружков, дети учатся готовить, пользоваться бытовой техникой, осваивают швейные машинки, оверлок. Как видите, для оздоровления детей и учебы у нас есть всё необходимое и даже больше. В библиотеке — нужное количество учебников и другой школьной литературы, много различных энциклопедий, подключен интернет, есть большой принтер — для листов формата А3. Всё это можно использовать и при подготовке домашних заданий, и для самых разнообразных творческих мероприятий. Кроме того, у нас хорошо оборудован кабинет психолога и социального педагога — для бесед с детьми и родителями, для индивидуальных занятий. Наше учреждение образования — это школа, и образовательному процессу мы уделяем большое внимание. Как результат — дети успешно участвуют в районных конкурсах и предметных олимпиадах (для младших и школьников среднего возраста). Несомненным достижением всего нашего коллектива является то, что мы три года подряд становились победителями соревнования на лучшую организацию работы по осуществлению образовательной деятельности среди школ-интернатов Могилёвской области. Каждый год мы анализируем результаты медицинской деятельности и отмечаем, что количество пропусков учащимися учебных занятий по причине болезни уменьшается, дети выходят на устойчивую ремиссию, некоторым снимается диагноз. И это тоже результат нашей работы, результат положительный».







К положительным результатам работы санаторной школы можно отнести и успешное участие ее воспитанников в районных, областных и даже республиканских творческих конкурсах. Скажем, один из последних, откуда они привезли дипломы, — это республиканский конкурс художественной самодеятельности и декоративно-прикладного искусства среди школ-интернатов «Вясёлкавы карагод». В этой связи следует сказать еще вот о чем. Если в учебном процессе небольшая наполняемость классов является плюсом, так как дает большую возможность для индивидуальной работы, то при подготовке к различным мероприятиям и конкурсам мало детей — это, скорее, минус: вроде как не из кого выбирать. Но творческие педагоги санаторной школы этот минус смогли обратить в плюс: они присматриваются к каждому ребенку и стараются раскрыть все его явные и даже скрытые таланты, о которых он и сам порой не подозревал. В этом мы убеждаемся всякий раз, когда бываем на праздниках в санаторной школе, концерты там проходят на высшем уровне. Всегда интересно и насыщенно здесь проходят встречи с байкерами из Солигорска, трудовые десанты в лес вместе с шефами — работниками лесхоза, много других интересных дел.

Ну и, конечно, бытовая сторона вопроса. Дети здесь, отучившись и позанимавшись, не расходятся по домам, они здесь живут, считай, по году (с перерывами на каникулы), и это требует создания определенных и весьма конкретных условий. И вот мы в спальном корпусе. Между лестницами и коридорами на втором и третьем этажах противодымные двери (установили в этом году), в просторных коридорах, напоминающих, скорее, фойе, — цветы, мягкая мебель, телевизоры, у батареи стоят сушилки для белья, в бытовой комнате на первом этаже есть стиральная машина, а в туалетах — итальянская сантехника (во всяком случае, ее устанавливали итальянцы), есть душевые кабины и прямо в школе, и в отдельно стоящем здании, своеобразной помывочной. Спальни — на четыре — шесть человек, чисто, аккуратно, уютно. После обеда в санаторной школе тихий час, затем полдник, а после него, с пяти до семи, ребята выполняют домашние задания, занимаются в кружках (они работают и от школы, и от Центра творчества), после ужина и до девяти вечера — свободное время. Медпроцедуры дети проходят частично на переменках, частично сразу после уроков. Отбой в девять вечера, и всё это время с ребятами работают воспитатели, а с девяти и до семи — ночные няни.







«Персонал нашей школы составляет 82 человека, плюс 8 медиков, которые числятся в штате районной больницы, — объясняет директор Анатолий Ласоцкий, — 30 человек — это педагоги и воспитатели, остальные 50 — обслуживающий персонал. Но здесь замечу, что к санаторной школе-интернату относится оздоровительный лагерь «Птичь», расположенный в Городке. Кстати, этим летом мы оздоровили там 330 ребят, в основном из Могилёва, Боруйска, Бобруйского и некоторых других районов, с ними работали наши воспитатели и педагоги, а сейчас в лагере остаются 10 человек — сторожа и кочегары.

Как видите, у нас действительно есть и материальные, и людские ресурсы для успешной работы учреждения, созданы благоприятные условия для умственного, морального, эмоционального и физического развития детей, их оздоровления. Свои усилия мы направляем на то, чтобы за то время, которое ребята проводят в стенах нашей школы, они не только оздоровились и продвинулись в учебе, но и повзрослели, нашли себе друзей, увидели и узнали что-то новое, что-то новое открыли в себе».

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВТУХОВОЙ