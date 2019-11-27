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Сотрудники Глусского РОВД и РОЧС посетили в больнице 82-летнюю жительницу д. Старое Село Глусского района, поиском которой до этого занимались более суток

28.11.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Сотрудники Глусского РОВД и РОЧС посетили в больнице 82-летнюю жительницу д. Старое Село Глусского района, поиском которой до этого занимались более суток

Сотрудники Глусского РОВД и РОЧС 21 ноября посетили в больнице 82-летнюю жительницу д. Старое Село Глусского района, поиском которой до этого занимались более суток, сообщает mogilev.mvd.gov.by.

История началась 19 ноября с сообщения в оперативно-дежурную службу Глусского РОВД о том, что Екатерина Ивановна, а именно так зовут пенсионерку, с 18 ноября не отвечает на телефонные звонки. Прибывшие на место сотрудники милиции выяснили, что женщина отсутствует дома с утра.

Как рассказал первый заместитель начальника Глусского РОВД подполковник милиции Сергей Красавин, один их местных жителей встретил в этот день пенсионерку в лесу дважды: утром она спрашивала у него дорогу домой, а в обед все еще собирала грибы. «Сотрудники выяснили, что старушка в силу преклонного возраста страдает проблемами с памятью и иногда ходит в лес за хворостом, хотя дома имеются дрова. Поэтому руководством Глусского РОВД незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, к которым подключились сотрудники РОЧС, работники лесхоза и добровольцы. Были обследованы ближайшие деревни, лесные массивы, парковая полоса д. Старое Село, фруктовый сад и прилегающая лесополоса. В результате сотрудники милиции нашли обессиленную и замерзшую женщину днем 20 ноября на опушке леса недалеко от ее деревни Долгий лес, после чего передали медикам. Женщина была госпитализирована», — отметил первый заместитель начальника Глусского РОВД.

Правоохранители пожелали пенсионерке скорейшего выздоровления и попросили быть внимательнее и не подвергать больше свою жизнь такой опасности.

 
 
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Сотрудники Глусского РОВД и РОЧС 21 ноября посетили в больнице 82-летнюю жительницу д. Старое Село Глусского района, поиском которой до этого занимались более...
 
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