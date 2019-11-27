Мужчина за день вынес из магазина два детских электромотоцикла, третья попытка провалилась

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который похищал детские электромотоциклы. За день он вынес из магазина два, третья попытка не удалась. Об этом сообщает столичная милиция.



Фото: с сайта ГУВД Мингорисполкома

Продавец в отделе игрушек заметила мужчину, который пытался похитить детский электромотоцикл, но скрылся, когда его заметили. Она обратилась в милицию.

Правоохранители посмотрели видеозаписи — оказалось, что в тот же день мужчина уже украл две такие же игрушки.

Похитителем оказался безработных минчанин, ему 32 года. Украденные электромотоциклы он успел продать возле выхода со станции метро. Вырученные деньги потратил, общая сумма ущерба — 603 рубля.

Раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за похожие преступления.

За кражу молодому человеку может грозить штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.