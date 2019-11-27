Белорусы сняли мультяшный ролик о пакетах-преступниках, которые хотят завоевать мир

Источник материала: Tut.by

В Минске сняли мультипликационный ролик о том, как пакеты пытаются завоевать мир. Кампания «Покед, пакет» таким необычным способом привлекает внимание к тренду по отказу от лишнего пластика.

Мультипликационный ролик сняли в необычной стилистике. Действующие лица — пакеты-преступники, у которых есть планы по завоеванию земли.

«Пакет надо?», — предлагает один преступник другому. «Никогда не отказываюсь от пакетика!», — отвечает тот.

— Еще в прошлом веке модно было курить и собирать яркие пластиковые пакеты с логотипами дорогих брендов. Но за любой модой следует перенасыщение, поэтому тренд 2020-го — отказываться по максимуму. Отказываться от вредных привычек, ненужной одежды, одноразовой посуды, лишнего пластикового пакета — другими словами, ответственно относиться к себе и своему окружению, — комментирует директор государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич.

Кампания «Покед, пакет» напоминает, с чего начать в стремлении к экологичности:

ходить в магазин с многоразовой сумкой;

не упаковывать каждый фрукт в отдельный пакет;

использовать кружку вместо одноразовых стаканчиков;

приобрести многоразовую бутылку для воды;

не использовать одноразовую посуду.