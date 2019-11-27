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«батюшку со свастикой» выслали в Россию, ему запрещен въезд в Беларусь
28.11.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Принято решение о высылке из Беларуси отсидевшего срок за незаконное хранение оружия Константина Бурыкина, известного как «батюшка со свастикой», сообщает Sutnik Беларусь со
— Он был выслан из Беларуси в Россию в день его выхода из исправительной колонии в Шклове. Данное решение было с формулировкой в целях общественной безопасности, — сообщили Sputnik источники.
Информацию о том, что Бурыкин находится в России, «
— Последние данные о месте нахождения Константина Бурыкина свидетельствовали о том, что он был на территории России, — сообщил пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин. — Где он находится сейчас, неизвестно. Ничто ему не запрещает поехать в какую-нибудь страну, кроме Беларуси. В Беларусь въезд Константину Бурыкину запрещен. Это усложняет проведение церковного суда БПЦ по его делу. Суд, который лишает сана священника, должен состояться, но он может пройти только на территории Беларуси. Возможно, такой суд состоится на той территории, где находится Константин Бурыкин.
Напомним, из исправительной колонии в Шклове осужденный священник Константин Бурыкин
Пока Бурыкин был в заключении, его старшая дочка Александра обвинила отца в сексуальном насилии. Уголовное дело возбудили, но обвинение «батюшке со свастикой» так и не предъявили.
Александра Бурыкина, по данным агентства, не в курсе того, что ее отца выслали из страны.
— Меня никто не информировал. Но уголовное дело (где она признана потерпевшей — Прим. Ред.) не прекращено, — сообщила девушка
Священника Константина Бурыкина начали называть
Пока Бурыкин отбывал наказание, его семья, в том числе и старшая дочь Александра, снимали видео в его защиту, собирали подписи. О том, что девочка постоянно подвергалась физическому и сексуальному насилию, она
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Компетентные органы приняли решение о высылке из Беларуси отсидевшего срок за незаконное хранение оружия Константина Бурыкина, более известного как «батюшка со...
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