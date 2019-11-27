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«батюшку со свастикой» выслали в Россию, ему запрещен въезд в Беларусь

28.11.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принято решение о высылке из Беларуси отсидевшего срок за незаконное хранение оружия Константина Бурыкина, известного как «батюшка со свастикой», сообщает Sutnik Беларусь со ссылкой на источники в правоохранительных органах.


Константин Бурыкин во время паломничества в Грецию. Фото со страницы прихода Вконтакте

— Он был выслан из Беларуси в Россию в день его выхода из исправительной колонии в Шклове. Данное решение было с формулировкой в целях общественной безопасности, — сообщили Sputnik источники.

Информацию о том, что Бурыкин находится в России, «Радыё Свабода» подтвердили и в БПЦ.

— Последние данные о месте нахождения Константина Бурыкина свидетельствовали о том, что он был на территории России, — сообщил пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин. — Где он находится сейчас, неизвестно. Ничто ему не запрещает поехать в какую-нибудь страну, кроме Беларуси. В Беларусь въезд Константину Бурыкину запрещен. Это усложняет проведение церковного суда БПЦ по его делу. Суд, который лишает сана священника, должен состояться, но он может пройти только на территории Беларуси. Возможно, такой суд состоится на той территории, где находится Константин Бурыкин.

Напомним, из исправительной колонии в Шклове осужденный священник Константин Бурыкин освободился 18 ноября. Он провел за решеткой ровно три года, отбывая срок за хранение патронов и пистолета.

Пока Бурыкин был в заключении, его старшая дочка Александра обвинила отца в сексуальном насилии. Уголовное дело возбудили, но обвинение «батюшке со свастикой» так и не предъявили.

Александра Бурыкина, по данным агентства, не в курсе того, что ее отца выслали из страны.

— Меня никто не информировал. Но уголовное дело (где она признана потерпевшей — Прим. Ред.) не прекращено, — сообщила девушка

Священника Константина Бурыкина начали называть «батюшкой со свастикой» осенью 2016 года после задержания. Во время обыска у него изъяли литературу, диски с военной хроникой Третьего рейха, оружие, патроны. Бурыкин не скрывал свою дружбу с «Русским национальным единством», даже во время суда говорил: «Пистолет хранил как память о РНЕ». Свою татуировку с гитлеровской свастикой настоятель храма называл «ошибкой молодости», церковь его выслушала и простила. Тогда же стало известно про люстру в рабочем кабинете батюшки: если ее зажечь, на потолке появляется свастика. Но окончательное обвинение батюшке было предъявлено за хранение трех патронов и пистолета, он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Пока Бурыкин отбывал наказание, его семья, в том числе и старшая дочь Александра, снимали видео в его защиту, собирали подписи. О том, что девочка постоянно подвергалась физическому и сексуальному насилию, она решилась рассказать после того, как получила от отца письмо из колонии. В нем батюшка называл ее «тварью, негодяйкой» и угрожал: «Я спрошу с тебя физически». Саша предположила, что когда священник выйдет на свободу, насилие продолжится — и обратилась в милицию. Она не собиралась эту историю делать публичной, но во время пресс-конференции заместитель генерального прокурора рассказал, что потерпевшая по делу о сексуальном насилии родная дочь.

 
 
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Компетентные органы приняли решение о высылке из Беларуси отсидевшего срок за незаконное хранение оружия Константина Бурыкина, более известного как «батюшка со...
 
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