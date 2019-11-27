ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гайд по МРТ в Беларуси. Где есть аппараты, как пройти исследование бесплатно и кто его делает по ночам

28.11.2019 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня МРТ — достаточно популярное исследование. Только в одной больнице скорой помощи в Минске за восемь месяцев этого года МРТ сделали почти пяти тысячам человек. Где в Беларуси есть магнитно-резонансные томографы, хватает ли их нам, как на МРТ попасть бесплатно и сколько это стоит, если платить?


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сколько в Беларуси МРТ-аппартов и где больше?

По нашим подсчетам, в Беларуси 61 МРТ-аппарат. Количество томографов мы считали самостоятельно, обращаясь в клиники и управления здравоохранения столицы и областей.

Больше всего томографов в Минске — 22, меньше всего в Витебской области — 4, при этом два из них сейчас не работает. Чтобы узнать, сколько аппаратов в вашей области и в каких медучреждениях они находятся, нажмите на значок «плюс» у своего региона или кликните по карте внизу.

Минск

В Минске — 22 аппарата МРТ. По одному такому томографу есть в медицинском центре МТЗ, Минском консультационно-диагностическом центре, Минском городском клиническом онкологическом диспансере, городской клинической больнице скорой медицинской помощи, 6-й городской клинической больнице, 10-й городской клинической больнице, городской детской клинической инфекционной больнице, РНПЦ «Мать и дитя», РНПЦ «Кардиология», РНПЦ психического здоровья, РНПЦ спорта и в частном центре «Томография». По два аппарата во 2-й городской клинической больнице, РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ неврологии и нейрохирургии (один из аппаратов на данный момент в ремонте), в частных центрах «ЛОДЭ» и «Авиценна».

В 5-й городской клинической больнице сейчас МРТ-аппарат демонтировали, так как идет капитальный ремонт. В 2021 году планируется, что в эксплуатацию введут 9-этажное здание больницы и там уже будет два МРТ-аппарата.

Минский район

В Минском районе — шесть аппаратов МРТ. По одному в Республиканском клиническом медицинском центре управделами президента в Ждановичах, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине и три таких томографа в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах.

В каждой из областей от четырех до восьми МРТ-аппаратов, чаще всего они находятся именно в госбольницах в областных центрах.

Минская область

В клиниках Минской области пять МРТ аппаратов. Два — в Минской областной больнице, по одному — в Минской областной детской больнице, больницах в Борисове и Молодечно. По направлению в Молодечно МРТ- обследование за счет госбюджета проходят не только местные жители, но и жители Вилейского, Воложинского и Мядельского районов. В Борисове — еще и Березинского, Жодинского и Крупского районов. Все МРТ-аппараты в области, по словам Натальи Деркачевой, главного внештатного специалиста по МРТ главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, работают.

Гродненская область

В Гродненской области пока пять МРТ-аппаратов и все они — в Гродно. Два МРТ-аппарата установлены на базе Гродненской университетской клиники, по одному — в больнице скорой медицинской помощи, детской областной больнице и в 1134-й военном клиническом медцентре Вооруженных Сил.

Брестская область

В Брестской области — шесть аппаратов МРТ. Они есть в областной больнице, онкологическом диспансере, больнице скорой медицинской помощи и центральной горбольнице. Еще по одному томографу — в Барановичской городской и Пинской центральной больницах.

Гомельская область

На Гомельщине — восемь аппаратов МРТ. Два — в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, по одному в областной больнице, онкодиспансере, детской областной больнице на улице Жарковского, Мозырской городской больнице. Также такие томографы есть в Жлобине в частном медцентре «Полимед» и в Гомеле в частном медцентре «Авиценна».

Витебская область

В Витебской области четыре МРТ-аппарата, хотя сейчас работают только два. Они есть в областной клинической больнице, областном диагностическом центре, областном клиническом онкодиспансере, в санатории завода «Нафтан» в Новополоцке. Однако сейчас работает только два: тот, что в онкодиспансере, и в Новополоцке. Именно поэтому многие жители области ездят на МРТ-диагностику в другие города — в частности, в Минск и российский Смоленск.

Могилевская область

В Могилевской области пять МРТ-аппаратов, и все они работают. В Могилевской областной больнице — два аппарата, в областном онкодиспансере, в больнице скорой помощи, в Бобруской центральной больнице и Бобруйском онкодиспансере — по одному.

В перспективе МРТ-аппараты должны появиться еще в нескольких городах. Например, уже в этом году запустят томограф в Островецкой районной больнице. В 2020 году также планируется установить МРТ-аппарат в больнице в Солигорске. В ближайшие пять лет МРТ появится в Лидской центральной районной больнице, в городской больнице № 4 Гродно и в Гродненской больнице скорой медицинской помощи. Планируется приобрести МРТ в областную детскую больницу в Бресте, а также он появится в Орше. В Витебске в следующем году планируют открыть семейный медицинский центр CityClinic, и там тоже должен стоять аппарат МРТ.

Почему для МРТ нужно получить направление врача

МРТ чаще всего используют для диагностики заболеваний головного мозга и позвоночника. По словам Дмитрия Василевича, главного внештатного специалиста по лучевой диагностике комитета по здравоохранению Мингорисполкома, на них приходится примерно 80% всех МРТ-исследований. Например, это единственный метод диагностики рассеянного склероза, а протрузии и микропротрузии позвоночника лучше видны именно на МРТ.

— МРТ — это метод нейровизуализации. Под воздействием магнитного поля атомы водорода меняют свое спиновое число. Чем больше воды содержит орган, тем он лучше виден, а у человека больше всего жидкости содержит головной мозг.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чаще всего МРТ обследование проводят по направлению врача. И это не зависит от того, обследуется ли пациент за счет госбюджета или платит сам. Хотя в некоторых клиниках направление при платном обследовании не просят.

— Хотя МРТ и безвредный метод диагностики, к нему есть противопоказания, — говорит Наталья Деркачева, главный внештатный специалист по МРТ главного управления по здравоохранению Минского облисполкома. — Это и клаустрофобия, и импланты, и металлические конструкции, которые сейчас очень часто ставят. Направление врача на это исследование в том числе нужно для того, чтобы пациент в томографе находился минимум времени и было получено максимум информации.

Врач-рентгенолог областной клинической больницы в Витебске Андрей Сапего рассказывает, что запись по направлению врача нужна для того, чтобы максимально отсеять тех, кому подобная диагностика не нужна, тех, кто захотел ее пройти сам.

— Мы всех отправляем к врачу, чтобы он письменно рекомендовал эту диагностику: обследовал, узнал, есть ли у человека показания, противопоказания, для чего ему МРТ. И все это отразил в направлении. То есть врач берет ответственность за назначение МРТ: нужно ли оно пациенту вообще. И уже с этой письменной рекомендацией доктора человека записывают на исследование.

В Минске за каждой госклиникой, где есть МРТ, закреплены другие медцентры и поликлиники, где такого томографа нет. Например, пациенты всех городских поликлиник по направлениям проходят МРТ в Минском консультационно-диагностическом центре, часть пациентов из центра перенаправляют во 2-ю городскую клиническую больницу.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Гродненской области, чтобы сократить количество случаев, когда без заболеваний делают МРТ, издали приказ, по которому пациентов на исследование отбирают комиссии.

— Если разрешить самозапись пациентов на высокотехнологичные методы диагностики без направлений таких комиссий, то людям, действительно нуждающимся в этой диагностике, мест для исследования не хватит, — отмечает Наталья Маркевич, главный внештатный специалист по лучевой диагностике главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.

В каждом учреждении здравоохранения Гродно и области есть комиссии, в которые входит невролог, хирург, терапевт, представитель администрации, при необходимости - и специалист лучевой диагностики.

— Направление на МРТ может дать терапевт в поликлинике?

— Да, если речь идет об амбулаторных пациентах, то его можно получить у терапевта, но после того, как комиссия, изучив медицинскую документацию пациента, придет к выводу о наличии показаний к МРТ и соблюдении протокола предварительных диагностических исследований. Речь идет о выполнении более простых, но эффективных методов диагностики — УЗИ, эндоскопических, рентгенологических методов обследования, — объясняет Наталья Маркевич.

— Например, у человека болит спина и есть показания к МРТ одной из зон позвоночника. Он был у невролога в своей районной поликлинике. Как ему попасть на МРТ?

— Невролог с учетом клинико-диагностических данных рекомендует пациенту пройти МРТ. Однако стоит понимать, что согласно действующей нормативной базе боль в спине — это не показание к экстренному МРТ-исследованию. За каждым учреждением здравоохранения Гродно, в котором установлен МРТ-аппарат, закреплены учреждения здравоохранения города и области, квоты мест по дням месяца для этих учреждений прописаны в графиках обследования пациентов в кабинетах МРТ. Поэтому при наличии показаний и отсутствии противопоказаний комиссия записывает пациента через электронное бюро записи на диагностические исследования на имеющиеся места на тот МРТ-аппарат, за которым закреплено данное учреждение.

Экстренное МРТ делают сразу, а плановое можно ждать и месяц

МРТ по экстренным показаниям делают сразу. Но что является этим экстренным показанием?

— Основное количество экстренных исследований — это острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульты. На третий день после инсульта произошедшие изменения, возможно, будут видны на КТ. На МРТ все это будет диагностировано в первые часы, и есть возможность восстановить кровоснабжение и спасти участок мозга, — говорит Дмитрий Василевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Специалисты здравоохранения говорят, что плановое МРТ за счет средств госбюжета можно пройти и в течение недели. Например, очередь на плановое исследование в Минской области — 10−14 дней, в Гродненской — от недели до месяца.

— У аппарата МРТ есть своя пропускная способность, мы не можем сделать больше исследований, чем позволяют технические возможности аппарата, поэтому и были разработаны графики обследования. Например, в Гродненской университетской клинике мы работаем в три смены и по субботам, пациентов на платной основе обследуем по воскресеньям. По экстренным показаниям исследование проводим незамедлительно на основании решения консилиума, плановым пациентам — в течение недели-месяца, в зависимости от цели исследования, — говорит Наталья Маркевич, главный специалист по лучевой диагностике Гродненской области.

В Витебской областной клинической больнице планового МРТ за счет госбюджета можно ждать и месяц, и два.

— Кому-то диагностика нужна экстренно (в течение недели-двух) — и им делают ее в этот срок. А есть пациенты, которых записывают на плановое исследование — допустим, через месяц-два, — объясняет врач-рентгенолог областной клинической больницы в Витебске Андрей Сапего.

В среднем, когда работал аппарат в областной клинической больнице в Витебске, платники ждали МРТ два месяца.

Практически день в день на МРТ можно записаться платно в Минске и окрестностях, хотя так получается не всегда. Например, попасть в день звонка на МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника нам предложили в частном медцентре «Томография» и в частном центре «Авиценна» в Минске. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах записаться платно на такое МРТ тоже можно практически сразу — 26 ноября нам предложили запись на 27-е, а в Республиканском клиническом медицинском центре управделами президента в Ждановичах — на 29 ноября.

Чтобы пройти именно это исследование в медицинском центре МТЗ, нужно звонить туда в четверг 2-й и 4-й недели. Записывают на следующий месяц. Запись пациентов на первую половину декабря уже окончена, а на вторую половину декабря будет только 28 ноября с 9 утра.

В Брестской областной больнице очередь на платное МРТ — «около месяца». В онкологическом диспансере Брестской области 16 декабря откроют запись на исследование на январь. В центральной городской больнице Бреста январские даты для платников будут расписывать 2 декабря, а в больнице скорой медицинской помощи — 27 ноября.

Дмитрий Василевич объясняет, что в среднем в день на одном аппарате МРТ можно обследовать 25−30 пациентов, именно поэтому и могут возникать очереди. При этом одно МРТ может занять и 90 минут — все не так быстро, как при КТ.

МРТ делают даже по ночам

Стоимость платного МРТ зависит от того, какую зону нужно обследовать. При этом в государственных клиниках платное обследование будет дешевле, чем в частных, а в регионах оно будет стоить меньше, чем в столице. Интересно, что в некоторых клиниках сейчас МРТ делают круглосуточно: в Минске это частники «ЛОДЭ» и «Томография», в Гомеле платники могут сделать МРТ ночью в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, а в Жлобине — в частном медцентре «Полимед».

Например, в частном медцентре «Томография» МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника днем стоит 268,66 рублей, а ночью с 22.00 до 7.00 — 209, 40 рублей.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В «ЛОДЭ», если нужно исследование и поясничного отдела, и детализация крестцового, придется заплатить за две зоны. МРТ поясничного отдела стоит 170, 54 рублей, крестца — 164,64 рубля. В ночное время, а здесь оно считается с 1 часа ночи до 4.30 утра, есть скидка 15%.

В Жлобине в частном медцентре «Полимед» МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника ночью стоит примерно на восемь рублей дешевле, чем днем. Днем — 98 рублей, ночью — 90 рублей и 8 копеек. Ночью можно пройти обследование и на этой неделе, а днем — в начале декабря.

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника стоит около 132 рублей, и это дешевле, чем в частных клиниках столицы.

В больнице скорой помощи в Минске МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника можно сделать за 101 рубль, 26 ноября записывают на 15 декабря.

Хватает ли стране МРТ-аппаратов?

Достаточно ли в Беларуси МРТ-аппаратов? С одной стороны, у нас более 60 аппаратов, часть из которых работает круглосуточно, и их количество будет расти. С другой — люди могут ждать исследования месяц. А сколько еще нужно потратить времени на то, чтобы получить на него направление.

Аппараты могут выходить из строя, ломаться. Например, сейчас в Витебской областной клинической больнице аппарат не работает с сентября. Предположительно, он начнет работать в феврале-марте 2020 года. В Минске в 10-й больнице в этом году из-за затянувшегося ремонта МРТ-аппарат простаивал 90 дней, во 2-й городской клинической больнице — 83 дня (но там два томографа), а в городском клиническом диагностическом центре — 82 дня. Чаще всего в МРТ-аппаратах ломаются устройства резонанса (это специальные механические накладки), а также возникают проблемы с системой охлаждения.

— Если аппарат МРТ ломается в Минске, клиника сообщает об этом в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, и пациентам, которые лежат в стационаре, МРТ делают в другой больнице, — объясняет Дмитрий Василевич.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В столице МРТ-аппаратов больше, чем в каждой отдельной взятой области. При этом минчане могут платно пройти такое обследование и в Минском районе. Достаточно ли этого количества техники для столицы?

— МРТ-аппаратов никогда не будет достаточно, потому что пациентов много, диагностика совершенствуется. Сейчас мы говорим о том, что МРТ проводят при подозрении на какие-либо заболевания, но давайте посмотрим еще на один аспект — профилактику, например, тех же опухолей головного мозга. Если поставить это на поток и делать такие обследования в рамках профилактики, сколько бы ни было аппаратов, их все равно будет мало, — говорит Дмитрий Василевич. — Но не столько важно количество аппаратов, сколько специалистов: врачей и лаборантов, которые на этих томографах работают.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где в Беларуси есть магнитно-резонансные томографы, хватает ли их нам, как на МРТ попасть за счет госбюджета и сколько это стоит, если платить из своего кармана?
 
Новости дня
Новости общества
 
«батюшку со свастикой» выслали в Россию, ему запрещен въезд в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика