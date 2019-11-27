Гайд по МРТ в Беларуси. Где есть аппараты, как пройти исследование бесплатно и кто его делает по ночам

Источник материала: Tut.by

Сегодня МРТ — достаточно популярное исследование. Только в одной больнице скорой помощи в Минске за восемь месяцев этого года МРТ сделали почти пяти тысячам человек. Где в Беларуси есть магнитно-резонансные томографы, хватает ли их нам, как на МРТ попасть бесплатно и сколько это стоит, если платить?



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сколько в Беларуси МРТ-аппартов и где больше?

По нашим подсчетам, в Беларуси 61 МРТ-аппарат. Количество томографов мы считали самостоятельно, обращаясь в клиники и управления здравоохранения столицы и областей.

Больше всего томографов в Минске — 22, меньше всего в Витебской области — 4, при этом два из них сейчас не работает. Чтобы узнать, сколько аппаратов в вашей области и в каких медучреждениях они находятся, нажмите на значок «плюс» у своего региона или кликните по карте внизу.

Минск В Минске — 22 аппарата МРТ. По одному такому томографу есть в медицинском центре МТЗ, Минском консультационно-диагностическом центре, Минском городском клиническом онкологическом диспансере, городской клинической больнице скорой медицинской помощи, 6-й городской клинической больнице, 10-й городской клинической больнице, городской детской клинической инфекционной больнице, РНПЦ «Мать и дитя», РНПЦ «Кардиология», РНПЦ психического здоровья, РНПЦ спорта и в частном центре «Томография». По два аппарата во 2-й городской клинической больнице, РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ неврологии и нейрохирургии (один из аппаратов на данный момент в ремонте), в частных центрах «ЛОДЭ» и «Авиценна». В 5-й городской клинической больнице сейчас МРТ-аппарат демонтировали, так как идет капитальный ремонт. В 2021 году планируется, что в эксплуатацию введут 9-этажное здание больницы и там уже будет два МРТ-аппарата.

Минский район В Минском районе — шесть аппаратов МРТ. По одному в Республиканском клиническом медицинском центре управделами президента в Ждановичах, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации в Аксаковщине и три таких томографа в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах. В каждой из областей от четырех до восьми МРТ-аппаратов, чаще всего они находятся именно в госбольницах в областных центрах.

Минская область В клиниках Минской области пять МРТ аппаратов. Два — в Минской областной больнице, по одному — в Минской областной детской больнице, больницах в Борисове и Молодечно. По направлению в Молодечно МРТ- обследование за счет госбюджета проходят не только местные жители, но и жители Вилейского, Воложинского и Мядельского районов. В Борисове — еще и Березинского, Жодинского и Крупского районов. Все МРТ-аппараты в области, по словам Натальи Деркачевой, главного внештатного специалиста по МРТ главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, работают.

Гродненская область В Гродненской области пока пять МРТ-аппаратов и все они — в Гродно. Два МРТ-аппарата установлены на базе Гродненской университетской клиники, по одному — в больнице скорой медицинской помощи, детской областной больнице и в 1134-й военном клиническом медцентре Вооруженных Сил.

Брестская область В Брестской области — шесть аппаратов МРТ. Они есть в областной больнице, онкологическом диспансере, больнице скорой медицинской помощи и центральной горбольнице. Еще по одному томографу — в Барановичской городской и Пинской центральной больницах.

Гомельская область На Гомельщине — восемь аппаратов МРТ. Два — в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, по одному в областной больнице, онкодиспансере, детской областной больнице на улице Жарковского, Мозырской городской больнице. Также такие томографы есть в Жлобине в частном медцентре «Полимед» и в Гомеле в частном медцентре «Авиценна».

Витебская область В Витебской области четыре МРТ-аппарата, хотя сейчас работают только два. Они есть в областной клинической больнице, областном диагностическом центре, областном клиническом онкодиспансере, в санатории завода «Нафтан» в Новополоцке. Однако сейчас работает только два: тот, что в онкодиспансере, и в Новополоцке. Именно поэтому многие жители области ездят на МРТ-диагностику в другие города — в частности, в Минск и российский Смоленск.

Могилевская область В Могилевской области пять МРТ-аппаратов, и все они работают. В Могилевской областной больнице — два аппарата, в областном онкодиспансере, в больнице скорой помощи, в Бобруской центральной больнице и Бобруйском онкодиспансере — по одному.

В перспективе МРТ-аппараты должны появиться еще в нескольких городах. Например, уже в этом году запустят томограф в Островецкой районной больнице. В 2020 году также планируется установить МРТ-аппарат в больнице в Солигорске. В ближайшие пять лет МРТ появится в Лидской центральной районной больнице, в городской больнице № 4 Гродно и в Гродненской больнице скорой медицинской помощи. Планируется приобрести МРТ в областную детскую больницу в Бресте, а также он появится в Орше. В Витебске в следующем году планируют открыть семейный медицинский центр CityClinic, и там тоже должен стоять аппарат МРТ.

Почему для МРТ нужно получить направление врача

МРТ чаще всего используют для диагностики заболеваний головного мозга и позвоночника. По словам Дмитрия Василевича, главного внештатного специалиста по лучевой диагностике комитета по здравоохранению Мингорисполкома, на них приходится примерно 80% всех МРТ-исследований. Например, это единственный метод диагностики рассеянного склероза, а протрузии и микропротрузии позвоночника лучше видны именно на МРТ.

— МРТ — это метод нейровизуализации. Под воздействием магнитного поля атомы водорода меняют свое спиновое число. Чем больше воды содержит орган, тем он лучше виден, а у человека больше всего жидкости содержит головной мозг.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чаще всего МРТ обследование проводят по направлению врача. И это не зависит от того, обследуется ли пациент за счет госбюджета или платит сам. Хотя в некоторых клиниках направление при платном обследовании не просят.

— Хотя МРТ и безвредный метод диагностики, к нему есть противопоказания, — говорит Наталья Деркачева, главный внештатный специалист по МРТ главного управления по здравоохранению Минского облисполкома. — Это и клаустрофобия, и импланты, и металлические конструкции, которые сейчас очень часто ставят. Направление врача на это исследование в том числе нужно для того, чтобы пациент в томографе находился минимум времени и было получено максимум информации.

Врач-рентгенолог областной клинической больницы в Витебске Андрей Сапего рассказывает, что запись по направлению врача нужна для того, чтобы максимально отсеять тех, кому подобная диагностика не нужна, тех, кто захотел ее пройти сам.

— Мы всех отправляем к врачу, чтобы он письменно рекомендовал эту диагностику: обследовал, узнал, есть ли у человека показания, противопоказания, для чего ему МРТ. И все это отразил в направлении. То есть врач берет ответственность за назначение МРТ: нужно ли оно пациенту вообще. И уже с этой письменной рекомендацией доктора человека записывают на исследование.

В Минске за каждой госклиникой, где есть МРТ, закреплены другие медцентры и поликлиники, где такого томографа нет. Например, пациенты всех городских поликлиник по направлениям проходят МРТ в Минском консультационно-диагностическом центре, часть пациентов из центра перенаправляют во 2-ю городскую клиническую больницу.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Гродненской области, чтобы сократить количество случаев, когда без заболеваний делают МРТ, издали приказ, по которому пациентов на исследование отбирают комиссии.

— Если разрешить самозапись пациентов на высокотехнологичные методы диагностики без направлений таких комиссий, то людям, действительно нуждающимся в этой диагностике, мест для исследования не хватит, — отмечает Наталья Маркевич, главный внештатный специалист по лучевой диагностике главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома.

В каждом учреждении здравоохранения Гродно и области есть комиссии, в которые входит невролог, хирург, терапевт, представитель администрации, при необходимости - и специалист лучевой диагностики.

— Направление на МРТ может дать терапевт в поликлинике?

— Да, если речь идет об амбулаторных пациентах, то его можно получить у терапевта, но после того, как комиссия, изучив медицинскую документацию пациента, придет к выводу о наличии показаний к МРТ и соблюдении протокола предварительных диагностических исследований. Речь идет о выполнении более простых, но эффективных методов диагностики — УЗИ, эндоскопических, рентгенологических методов обследования, — объясняет Наталья Маркевич.

— Например, у человека болит спина и есть показания к МРТ одной из зон позвоночника. Он был у невролога в своей районной поликлинике. Как ему попасть на МРТ?

— Невролог с учетом клинико-диагностических данных рекомендует пациенту пройти МРТ. Однако стоит понимать, что согласно действующей нормативной базе боль в спине — это не показание к экстренному МРТ-исследованию. За каждым учреждением здравоохранения Гродно, в котором установлен МРТ-аппарат, закреплены учреждения здравоохранения города и области, квоты мест по дням месяца для этих учреждений прописаны в графиках обследования пациентов в кабинетах МРТ. Поэтому при наличии показаний и отсутствии противопоказаний комиссия записывает пациента через электронное бюро записи на диагностические исследования на имеющиеся места на тот МРТ-аппарат, за которым закреплено данное учреждение.

Экстренное МРТ делают сразу, а плановое можно ждать и месяц

МРТ по экстренным показаниям делают сразу. Но что является этим экстренным показанием?

— Основное количество экстренных исследований — это острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульты. На третий день после инсульта произошедшие изменения, возможно, будут видны на КТ. На МРТ все это будет диагностировано в первые часы, и есть возможность восстановить кровоснабжение и спасти участок мозга, — говорит Дмитрий Василевич.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Специалисты здравоохранения говорят, что плановое МРТ за счет средств госбюжета можно пройти и в течение недели. Например, очередь на плановое исследование в Минской области — 10−14 дней, в Гродненской — от недели до месяца.

— У аппарата МРТ есть своя пропускная способность, мы не можем сделать больше исследований, чем позволяют технические возможности аппарата, поэтому и были разработаны графики обследования. Например, в Гродненской университетской клинике мы работаем в три смены и по субботам, пациентов на платной основе обследуем по воскресеньям. По экстренным показаниям исследование проводим незамедлительно на основании решения консилиума, плановым пациентам — в течение недели-месяца, в зависимости от цели исследования, — говорит Наталья Маркевич, главный специалист по лучевой диагностике Гродненской области.

В Витебской областной клинической больнице планового МРТ за счет госбюджета можно ждать и месяц, и два.

— Кому-то диагностика нужна экстренно (в течение недели-двух) — и им делают ее в этот срок. А есть пациенты, которых записывают на плановое исследование — допустим, через месяц-два, — объясняет врач-рентгенолог областной клинической больницы в Витебске Андрей Сапего.

В среднем, когда работал аппарат в областной клинической больнице в Витебске, платники ждали МРТ два месяца.

Практически день в день на МРТ можно записаться платно в Минске и окрестностях, хотя так получается не всегда. Например, попасть в день звонка на МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника нам предложили в частном медцентре «Томография» и в частном центре «Авиценна» в Минске. В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах записаться платно на такое МРТ тоже можно практически сразу — 26 ноября нам предложили запись на 27-е, а в Республиканском клиническом медицинском центре управделами президента в Ждановичах — на 29 ноября.

Чтобы пройти именно это исследование в медицинском центре МТЗ, нужно звонить туда в четверг 2-й и 4-й недели. Записывают на следующий месяц. Запись пациентов на первую половину декабря уже окончена, а на вторую половину декабря будет только 28 ноября с 9 утра.

В Брестской областной больнице очередь на платное МРТ — «около месяца». В онкологическом диспансере Брестской области 16 декабря откроют запись на исследование на январь. В центральной городской больнице Бреста январские даты для платников будут расписывать 2 декабря, а в больнице скорой медицинской помощи — 27 ноября.

Дмитрий Василевич объясняет, что в среднем в день на одном аппарате МРТ можно обследовать 25−30 пациентов, именно поэтому и могут возникать очереди. При этом одно МРТ может занять и 90 минут — все не так быстро, как при КТ.

МРТ делают даже по ночам

Стоимость платного МРТ зависит от того, какую зону нужно обследовать. При этом в государственных клиниках платное обследование будет дешевле, чем в частных, а в регионах оно будет стоить меньше, чем в столице. Интересно, что в некоторых клиниках сейчас МРТ делают круглосуточно: в Минске это частники «ЛОДЭ» и «Томография», в Гомеле платники могут сделать МРТ ночью в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, а в Жлобине — в частном медцентре «Полимед».

Например, в частном медцентре «Томография» МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника днем стоит 268,66 рублей, а ночью с 22.00 до 7.00 — 209, 40 рублей.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В «ЛОДЭ», если нужно исследование и поясничного отдела, и детализация крестцового, придется заплатить за две зоны. МРТ поясничного отдела стоит 170, 54 рублей, крестца — 164,64 рубля. В ночное время, а здесь оно считается с 1 часа ночи до 4.30 утра, есть скидка 15%.

В Жлобине в частном медцентре «Полимед» МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника ночью стоит примерно на восемь рублей дешевле, чем днем. Днем — 98 рублей, ночью — 90 рублей и 8 копеек. Ночью можно пройти обследование и на этой неделе, а днем — в начале декабря.

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника стоит около 132 рублей, и это дешевле, чем в частных клиниках столицы.

В больнице скорой помощи в Минске МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника можно сделать за 101 рубль, 26 ноября записывают на 15 декабря.

Хватает ли стране МРТ-аппаратов?

Достаточно ли в Беларуси МРТ-аппаратов? С одной стороны, у нас более 60 аппаратов, часть из которых работает круглосуточно, и их количество будет расти. С другой — люди могут ждать исследования месяц. А сколько еще нужно потратить времени на то, чтобы получить на него направление.

Аппараты могут выходить из строя, ломаться. Например, сейчас в Витебской областной клинической больнице аппарат не работает с сентября. Предположительно, он начнет работать в феврале-марте 2020 года. В Минске в 10-й больнице в этом году из-за затянувшегося ремонта МРТ-аппарат простаивал 90 дней, во 2-й городской клинической больнице — 83 дня (но там два томографа), а в городском клиническом диагностическом центре — 82 дня. Чаще всего в МРТ-аппаратах ломаются устройства резонанса (это специальные механические накладки), а также возникают проблемы с системой охлаждения.

— Если аппарат МРТ ломается в Минске, клиника сообщает об этом в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, и пациентам, которые лежат в стационаре, МРТ делают в другой больнице, — объясняет Дмитрий Василевич.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В столице МРТ-аппаратов больше, чем в каждой отдельной взятой области. При этом минчане могут платно пройти такое обследование и в Минском районе. Достаточно ли этого количества техники для столицы?

— МРТ-аппаратов никогда не будет достаточно, потому что пациентов много, диагностика совершенствуется. Сейчас мы говорим о том, что МРТ проводят при подозрении на какие-либо заболевания, но давайте посмотрим еще на один аспект — профилактику, например, тех же опухолей головного мозга. Если поставить это на поток и делать такие обследования в рамках профилактики, сколько бы ни было аппаратов, их все равно будет мало, — говорит Дмитрий Василевич. — Но не столько важно количество аппаратов, сколько специалистов: врачей и лаборантов, которые на этих томографах работают.