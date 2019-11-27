В Светлогорском районе убили двух домашних хаски. Говорят, думали - волки

Источник материала: Tut.by

На одной из ферм в Светлогорском районе местный егерь убил двух домашних хаски. В хозяйстве же уверяют: это не хаски, это — волки.

Фото читательницы Ирины

Ирина Кожедуб и сегодня еле сдерживает слезы. 22 ноября ей стало известно, что ее Ханны и Хана больше нет. Собак убили из охотничьего ружья.

— В наше отсутствие Хан, Ханна и Спайк были в вольере в деревне Чирковичи. 19 ноября примерно в 17.00 они сбежали, хотя непонятно, как они могли самостоятельно покинуть вольер — вероятно, кто-то помог. Спайка мы нашли в тот же вечер на вокзале. Он был один.

Поиски, рассказывает Ирина, продолжались еще два дня, а потом она узнала, что в деревне Печищи в 20 км от Чирковичей ее собак убили из охотничьего ружья. Фото, говорит женщина, ей прислали через соцсети.

Женщина написала заявление в милицию. Проводится проверка.

Между тем, директор хозяйства «Прогресс-агро», где произошел инцидент, Николай Зеленый утверждает, что на ферме в тот день действительно стреляли, но не в хаски, а волков.

— Утром 20 ноября мне позвонила телятница и сообщила, что на ферме волки. Вызвали егеря, он зашел в сарай, волк сидит на теленке, ест, на него кинулся — он его и застрелил. При чем тут хаски? В волков стреляли!

— То есть, егерь на вашей ферме убил волков?

— Да, двух волков.

Директор же Светлогорского районного общества охотников и рыболовов Владислав Анисковец хоть просит не торопиться с выводами, но «волков» все же однозначно идентифицирует как собак породы хаски.

— Эти собаки загрызли на ферме двух телят, бросались на сторожа. Было принято решение уничтожить этих хаски, так как здесь была угроза жизни людей и нетипичное поведении для этой породы. Ведь хаски довольно добродушные, а тут такое! И то, что они набросились на телят и человека, и то, что так далеко убежали от своей деревни — все очень настораживает. Сейчас мы ждем результатов экспертизы на бешенство.

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