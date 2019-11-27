ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорском районе убили двух домашних хаски. Говорят, думали - волки

28.11.2019 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На одной из ферм в Светлогорском районе местный егерь убил двух домашних хаски. В хозяйстве же уверяют: это не хаски, это — волки.

Фото читательницы Ирины

Ирина Кожедуб и сегодня еле сдерживает слезы. 22 ноября ей стало известно, что ее Ханны и Хана больше нет. Собак убили из охотничьего ружья.

— В наше отсутствие Хан, Ханна и Спайк были в вольере в деревне Чирковичи. 19 ноября примерно в 17.00 они сбежали, хотя непонятно, как они могли самостоятельно покинуть вольер — вероятно, кто-то помог. Спайка мы нашли в тот же вечер на вокзале. Он был один.

Поиски, рассказывает Ирина, продолжались еще два дня, а потом она узнала, что в деревне Печищи в 20 км от Чирковичей ее собак убили из охотничьего ружья. Фото, говорит женщина, ей прислали через соцсети.

Женщина написала заявление в милицию. Проводится проверка.

Между тем, директор хозяйства «Прогресс-агро», где произошел инцидент, Николай Зеленый утверждает, что на ферме в тот день действительно стреляли, но не в хаски, а волков.

— Утром 20 ноября мне позвонила телятница и сообщила, что на ферме волки. Вызвали егеря, он зашел в сарай, волк сидит на теленке, ест, на него кинулся — он его и застрелил. При чем тут хаски? В волков стреляли!

— То есть, егерь на вашей ферме убил волков?

— Да, двух волков.

Директор же Светлогорского районного общества охотников и рыболовов Владислав Анисковец хоть просит не торопиться с выводами, но «волков» все же однозначно идентифицирует как собак породы хаски.

— Эти собаки загрызли на ферме двух телят, бросались на сторожа. Было принято решение уничтожить этих хаски, так как здесь была угроза жизни людей и нетипичное поведении для этой породы. Ведь хаски довольно добродушные, а тут такое! И то, что они набросились на телят и человека, и то, что так далеко убежали от своей деревни — все очень настораживает. Сейчас мы ждем результатов экспертизы на бешенство.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
Ссылка на источник 130
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С поведением хаски действительно было что-то не то, но хозяйка уверена: собак нельзя было убивать.
 
Новости дня
Новости общества
 
Нигериец так хотел учиться в белорусском вузе, что прилетел в Минск с поддельным паспортом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика