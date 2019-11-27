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Нигериец так хотел учиться в белорусском вузе, что прилетел в Минск с поддельным паспортом
28.11.2019 13:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минском аэропорту пограничники задержали иностранца с поддельным паспортом. Как выяснилось, он решился на незаконный поступок, чтобы поступить в БГУИР. Об этом
Мужчина прибыл из Стамбула в белорусскую столицу вечером 27 ноября. Для оформления иностранец предоставил сенегальский паспорт, но сотрудники обратили внимание на возраст предъявителя. В документе указано, что ему 25 лет, а выглядел путешественник значительно старше. Специальная проверка подтвердила, что паспорт подделан.
Во время разбирательства задержанный признался, что на самом деле ему 37, он гражданин Нигерии, а использовать поддельный документ решил, потому что боялся возрастных ограничений для поступления в белорусский вуз.
Иностранца оформили как нарушителя границы и до установления личности поместили в изолятор временного содержания.
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Как выяснилось, мужчина решился на незаконный поступок, чтобы поступить в БГУИР. Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.
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