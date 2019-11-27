Нигериец так хотел учиться в белорусском вузе, что прилетел в Минск с поддельным паспортом

Источник материала: Tut.by

В минском аэропорту пограничники задержали иностранца с поддельным паспортом. Как выяснилось, он решился на незаконный поступок, чтобы поступить в БГУИР. Об этом сообщает сайт Госпогранкомитета.

Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Мужчина прибыл из Стамбула в белорусскую столицу вечером 27 ноября. Для оформления иностранец предоставил сенегальский паспорт, но сотрудники обратили внимание на возраст предъявителя. В документе указано, что ему 25 лет, а выглядел путешественник значительно старше. Специальная проверка подтвердила, что паспорт подделан.

Во время разбирательства задержанный признался, что на самом деле ему 37, он гражданин Нигерии, а использовать поддельный документ решил, потому что боялся возрастных ограничений для поступления в белорусский вуз.

Иностранца оформили как нарушителя границы и до установления личности поместили в изолятор временного содержания.