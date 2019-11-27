В Минской области задержали серийных воров: они «обносили» дачи и гаражи

Источник материала: Tut.by

В Минской области вычислили и задержали группу серийных воров, скоро обвиняемые предстанут перед судом, сообщает СК.

В нынешнем году в столице и шести районах Минской области, а также двух районах Могилевской области произошла серия краж имущества. Один и тот же способ хищений, следы и найденные предметы указывали на то, что преступления совершались одной группой лиц.

Задержали пятерых — причастных, по версии следствия, к совершению преступлений. Обвиняемыми позже были признаны четверо жителей Минска — двое 20-летних неработающих и двое 17-летних учащихся столичного лицея, а также 20-летний слесарь из Логойска.

Молодые люди совершали кражи по ночам. На автомобиле одного из обвиняемых или заранее арендованном приезжали в садовые товарищества или гаражные кооперативы. Как правило, один наблюдал за обстановкой, остальные с помощью болтореза повреждали навесные замки, проникали в гаражи, складские и бытовые помещения, хозяйственные постройки. Оттуда похищали имущество (сельхозтехника, электроинструменты, автомобильные и строительные принадлежности и т. д.) и переносили в автомобиль.



















За одну ночь совершали несколько краж. Похищенное сбывали скупщикам.

Установлено 46 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба — более 29 тысяч рублей.

Большая часть похищенного имущества обнаружена в ходе обысков и возвращена потерпевшим. За время следствия они полностью возместили ущерб.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.