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В Гродно в ДТП погибла женщина, тело спустя неделю так и не опознали. Может, вы ее знаете?

28.11.2019 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 23 ноября в Гродно произошла авария: на Индурском шоссе Skoda под управлением 19-летнего водителя сбил женщину-пешехода — она погибла. Сейчас милиция устанавливает личность потерпевшей и просит гродненцев помочь.

Фото: ГАИ Гродненского облисполкома

Приметы женщины: на вид 45−50 лет, рост около 165−170 см, короткие волосы темного цвета. Была одета в розовую куртку ниже пояса, серо-зеленый свитер, белую майку с сине-серо-черным рисунком и длинными рукавами, брюки черного цвета, ботинки черного цвета со светлой подошвой. На шее был платок розового цвета с бахромой в полоску розовых тонов.

Фоторобот погибшей женщины. Фото: grodno.mvd.gov.by

Если вам что-то известно о погибшей, сообщите по телефонам: 8−0152−797805, 8−0152−797997, 8−015−797896 или 102.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вечером 23 ноября в Гродно произошла авария - на Индурском шоссе Skoda под управлением 19-летнего водителя сбил женщину.
 
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