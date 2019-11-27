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В Беларуси трудоустроены более 65 тысяч людей с инвалидностью
28.11.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
При этом в специализированных организациях общества инвалидов трудоустроены только 4,5 тысяч.
В Беларуси трудоустроены более 65 тысяч людей с инвалидностью. Об этом корреспонденту
«В Беларуси работают более 65 тысяч людей с инвалидностью. При этом в специализированных организациях общества инвалидов трудоустроены только 4,5 тысяч, остальные заняты на открытом рынке труда. Это говорит о том, что предприятия активно включаются и принимают на работу инвалидов», — сказал Олег Токун.
В то же время компаниям есть куда стремиться: не работают еще примерно 40 тысяч инвалидов. По его мнению, решить вопрос могут помочь в том числе публичные слушания. Мероприятие крайне важно с точки зрения участия бизнеса в решении различных социальных проблем страны. Хотя, конечно, уже много тех, которые занимаются корпоративной социальной ответственностью и реализуют
Публичные слушания будут проходить в течение всего дня. Участие в них принимают представители госорганов, дипмиссий и международных организаций, топ-менеджеры белорусского бизнеса. Организатором выступает местный социальный фонд «Добра» в партнерстве с ОАО «АСБ Беларусбанк».
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При этом в специализированных организациях общества инвалидов трудоустроены только 4,5 тысяч. В Беларуси трудоустроены более 65 тысяч людей с инвалидностью. Об этом...
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