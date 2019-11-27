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500 школьников эвакуировали в Могилеве - «коротнуло» светильник в классе
28.11.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве утром 28 ноября эвакуировали учеников школы — в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, запахло дымом. Как выяснилось, произошло короткое замыкание в потолочном светильнике в кабинете на втором этаже здания,
Сигнализация сработала в 09.38. К приезду спасателей происходила эвакуация людей — а их в школе было почти 559, из которых почти 500 — ученики. При этом возгорания не было.
Никто не пострадал.
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Пожара не было, но автоматическая сигнализация сработала.
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