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500 школьников эвакуировали в Могилеве - «коротнуло» светильник в классе

28.11.2019 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве утром 28 ноября эвакуировали учеников школы — в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, запахло дымом. Как выяснилось, произошло короткое замыкание в потолочном светильнике в кабинете на втором этаже здания, сообщает МЧС.

Сигнализация сработала в 09.38. К приезду спасателей происходила эвакуация людей — а их в школе было почти 559, из которых почти 500 — ученики. При этом возгорания не было.

Никто не пострадал.

 
Теги: Могилев
 
 
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Пожара не было, но автоматическая сигнализация сработала.
 
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