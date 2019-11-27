500 школьников эвакуировали в Могилеве - «коротнуло» светильник в классе

Источник материала: Tut.by

В Могилеве утром 28 ноября эвакуировали учеников школы — в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, запахло дымом. Как выяснилось, произошло короткое замыкание в потолочном светильнике в кабинете на втором этаже здания, сообщает МЧС.

Сигнализация сработала в 09.38. К приезду спасателей происходила эвакуация людей — а их в школе было почти 559, из которых почти 500 — ученики. При этом возгорания не было.

Никто не пострадал.