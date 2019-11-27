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Бюджет Минской области формируют 918,5 тыс. плательщиков

28.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– Марина Викторовна, в бюджет за 9 месяцев поступило почти 2 млрд рублей. Это больше, чем за аналогичный прошлогодний период?

– Безусловно. За 9 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика по платежам в бюджет – 106,8% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Дополнительные поступления составили Br121 млн. Основные доходные источники местных бюджетов – подоходный налог (38% в доходах бюджета области), налог на добавленную стоимость (20%), налог на прибыль (12%), налог на недвижимость (8%), налог при упрощенной системе налогообложения (4%).

– Плательщики каких районов внесли наибольший вклад в «кошелек» области?

– Это Минский (Br505 млн, или 26%) и Солигорский (Br243 млн, или 13%), далее следуют Борисовский (Br142 млн), Молодечненский (Br104 млн), Дзержинский (Br78 млн).

Преобладающую часть налоговых поступлений обеспечили организации – 94%. В том числе государственными и приравненными к ним организациями сформировано 49% бюджета. Доля платежей негосударственных организаций составила 45%.

– Какова роль субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджета?

– На начало октября в области зарегистрированы и осуществляют деятельность свыше 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Доля их платежей в доходах местного бюджета области за 9 месяцев составила 53%. Но самая многочисленная категория плательщиков – физические лица: на начало октября на учете состояло более 814 тысяч. Ими сформировано почти 4% (Br107 млн) доходов бюджета.

– На Минщине активно проводится информационно-разъяснительная работа среди населения, предоставляются сведения о новых возможностях по созданию собственного дела, налоговых и других льготах для ремесленников и самозанятых жителей в сельской местности…

– Действительно, законодательством им предоставлена возможность осуществлять розничную торговлю определенными видами продукции, деятельность по оказанию услуг с уплатой единого налога без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также заниматься ремесленной деятельностью и деятельностью в сфере агроэкотуризма.

В Минской области порядка 5,3 тыс. граждан стали на учет, ими уплачен единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за осуществление видов деятельности, не требующих государственной регистрации в качестве ИП. Это на 37% больше аналогичного прошлогоднего периода. Поступления в бюджет от данной категории плательщиков увеличились практически в два раза. Во многом это связано с принятием Указа Президента от 19 сентября 2017 г. №337 «О регулировании деятельности физических лиц», который существенно расширил перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской. Открыть свое дело граждане могут в течение одного дня, обратившись с уведомлением в налоговый орган по месту жительства, указав в нем вид деятельности, период и место осуществления. После уплаты единого налога можно приступать к работе. В Минской области популярны такие виды деятельности, как парикмахерские услуги (1,4 тыс. человек) и услуги репетиторства (порядка 700 человек).

– А есть ли долги у субъектов хозяйствования и граждан перед государством?

– К сожалению, на 1 октября нам не удалось снизить общую сумму долгов субъектов хозяйствования и граждан перед государством, которая составила почти Br24 млн. Но хотелось бы напомнить, что с 2017 года на официальном сайте Министерства по налогам и сборам размещается информация обо всех должниках, что позволяет субъектам хозяйствования всегда располагать информацией о наличии у своего контрагента задолженности по налогам, сборам (пошлинам) и пеням и сделать вывод о его платежеспособности.

https://mpravda.by

 
 
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По сведениям инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области, за девять месяцев в доход бюджета центрального региона поступило 1 миллиард 909 млн...
 
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