29 ноября 2019 года нотариальная контора Борисовского района Минской области проводит акцию по бесплатному консультированию граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, приуроченную ко Дню юриста (1 декабря).
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Нотариальная контора Борисовского района Минской области проводит акцию
28.11.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
29 ноября 2019 года нотариальная контора Борисовского района Минской области проводит акцию по бесплатному консультированию граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, приуроченную ко Дню юриста (1 декабря).
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29 ноября 2019 года
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