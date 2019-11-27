Совмин утвердил расширение сети платных дорог с 1 декабря

Источник материала: Единство

Ранее мы писали, что с начала следующего месяца платным станет реконструированный участок трассы М6/Е28 Минск — Гродно — граница Польши (Брузги) со 134-го по 196-й километр.

В Правительстве пояснили, что включение в сеть платных дорог указанного участка станет заключительным этапом реконструкции данной автодороги с доведением ее параметров до I технической категории, предполагающей разделение встречных потоков.

Таким образом, магистраль М6/Е28 станет платной почти на всем своем протяжении — с 12-го по 287-й километр.

Добавим, что общая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит 1787 км.