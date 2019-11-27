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Совмин утвердил расширение сети платных дорог с 1 декабря

28.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Ранее мы писали, что с начала следующего месяца платным станет реконструированный участок трассы М6/Е28 МинскГродно — граница Польши (Брузги) со 134-го по 196-й километр.

В Правительстве пояснили, что включение в сеть платных дорог указанного участка станет заключительным этапом реконструкции данной автодороги с доведением ее параметров до I технической категории, предполагающей разделение встречных потоков.

Таким образом, магистраль М6/Е28 станет платной почти на всем своем протяжении — с 12-го по 287-й километр.

Добавим, что общая протяженность сети платных дорог в Беларуси составит 1787 км.

https://www.sb.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Совет Министров постановлением от 26 ноября 2019 года № 793 утвердил решение о расширении сети платных дорог с 1 декабря.
 
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