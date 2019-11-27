Чтобы банковская карта не стала средством преступления

Источник материала: Единство

Как рассказала следователь первого следственного отделения Борисовского РОСК Татьяна Мальцева, в Борисовском районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь ежемесячно возбуждается порядка 15 уголовных дел по факту хищения денежных средств путем использования компьютерной техники с карт-счетов граждан. За 9 месяцев текущего года в производстве следователей находилось более 100 таких дел. Раскрытие преступлений данной категории зачастую затруднено необходимостью получения сведений от Интернет-провайдеров, банков и иных организаций, расположенных в различных точках мира. Злоумышленники зачастую используют программные обеспечения, дающие возможность скрывать свой фактический ip-адрес за подложным.

– Может показаться, что хищение денежных средств с использованием банковской пластиковой карточки – преступление довольно редкое, и для его совершения необходимо обладать специальными познаниями и навыками в сфере информационных технологий. Однако, это далеко не так, – отметила Татьяна Николаевна. – Вместе с тем среди потерпевших люди различных возрастов и социальных статусов, и большинство из них были уверены, что с ними такого никогда не случится. Но, к сожалению, случилось…

Так, гражданин П., зарегистрированный в социальной сети «ВК», больше месяца на свою страницу не заходил. В данный период времени злоумышленник несанкционированно вошел на его страницу и порядка 50 гражданам (друзьям) разослал сообщения с просьбой указать реквизиты своих БПК. Многие из указанных друзей стали задавать вопросы о месте его жительства, поинтересовались анкетными данными. И правильно сделали: в силу незнания конкретных фактов злоумышленник ничего ответить не смог, и на этом переписка прекратилась. Но порядка 10 человек, не задумываясь, выдали реквизиты своих банковских карт. В настоящее время двое из них, с карт-счетов которых исчезли все денежные средства, обратились с заявлениями в милицию, остальных установило следствие. В ходе допроса потерпевшие утверждали, что знали о том, что нельзя разглашать реквизиты своих банковских карт, однако, в тот момент не подумали об угрозе совершения в отношении них преступления. Человеческий фактор сыграл с ними злую шутку. По словам Т.Н. Мальцевой, не все потерпевшие приходят в правоохранительные органы сразу, в связи с чем нельзя начать расследование по «горячим следам». Одним стыдно, и они стараются умолчать о сделанной глупости, другие подают заявления спустя месяц-два, три...

Чтобы не стать жертвой данного вида преступлений, необходимо запомнить основные правила:

- пластиковую банковскую карточку (карточки) хранить в недоступном для посторонних лиц месте;

- не хранить вместе с карточкой информацию о пин-коде к ней, тем более записывать его на поверхности карточки;

- не доверять проведение транзакций с карточкой незнакомым и мало знакомым лицам;

- быть внимательным, особенно в очередях в банкоматы и магазины и не доставать карточку лишний раз из кармана (кошелька, портмоне, ручной клади), тем самым показывая, где она лежит;

- на сообщение в соцсетях или по телефону с просьбой поделиться реквизитами, напишите или перезвоните, убедившись, правда ли, что вы говорите с тем человеком, которого знаете, задайте такие вопросы, о чем известно лишь вам и ему;

- если все же беда случилась, сразу же заблокируйте банковскую карту, что сохранит хотя бы часть денег и успокоит нервы, а потом звоните в милицию;

- безопасность движения денежных средств на карт-счете обеспечит банковское смс-оповещение на мобильный телефон – услуга платная, но надежная.

А «предприимчивых» граждан Уголовный Кодекс Республики Беларусь предупреждает:

Статья 212. Хищение путем использования компьютерной техники

1.Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации –

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2.То же деяние, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, -

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

3.Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

4.Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Кстати, уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет.

Подготовила Елена БРИЦКАЯ