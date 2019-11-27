29 ноября в Кореличской нотариальной конторе можно получить бесплатную консультацию

Источник материала: Полымя

29 ноября нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, по случаю празднования Дня юриста в Республике Беларусь.

Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро г. Гродно и Гродненской области. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей, смогут все заинтересованные жители Гродненщины и гости нашего региона.

Мероприятие традиционно проводится нотариатом Беларуси в рамках правового просвещения населения прежде всего с целью обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, повышения уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Как показывает практика, подобные мероприятия пользуются высоким спросом у населения. По итогам четырёх прошедших в 2019 году республиканских акций по бесплатному консультированию за правовой помощью к нотариусам Гродненского нотариального округа обратились более 1300 граждан.

За бесплатной консультацией в нотариальную контору Кореличского района вы можете обратиться по адресу: г.п. Кореличи, ул. Школьная, д. З, время работы: с 8.00 до 17.00.

Контактный телефон: 8 (015) 96 7 49 41 (приёмная), 8 (015) 96 7 49 40 (заведующий), 8 (015) 96 7 49 42 (нотариус).