Заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич провел встречу с работниками Кореличского узла почтовой связи

Источник материала: Полымя

Проводя встречу с трудовым коллективом Кореличского узла почтовой связи, заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич рассказал об окончательных успехах аграрного года и предположительных итогах финансового. Также в ходе беседы были затронуты такие вопросы, как экспорт товаров и услуг, строительство торговых объектов и повышение уровня жизни жителей района.



– Ни для кого не секрет, что Кореличский район является сельскохозяйственным. Как следствие, 42% трудоспособного населения заняты в аграрном секторе района, – отметил Игорь Лазаревич. – Аграрный год практически завершился, осталось вывезти на переработку определенную часть урожая сахарной свеклы. Средняя урожайность свеклы по району составляет 630 ц/га, что является хорошим показателем. Если растениеводческая продукция приносит доходы на протяжении нескольких месяцев в году, то производство молока – это живые деньги круглый год. Это нужно четко понимать и искать новые резервы в увеличении производства мясо-молочной отрасли. На сегодняшний день в СПК «Свитязянка-2003» надоено 8056 кг от одной коровы. А это уже европейский уровень.



Для нашего района стратегически важной сельскохозяйственной культурой является лен. Чтобы получить хороший урожай льна, нужно выполнить целый комплекс мероприятий и благосклонность погоды. В этом году в фазу быстрого роста культуры, которая длилась около двух недель, прошло несколько дождей, что позволило получить хороший урожай льнотресты и льноволокна. А это 11,9 тысяч тонн льнотресты, что почти в два раза выше прошлогоднего показателя. Такое количество сырья позволит выполнить госзаказ и обеспечит полную загрузку ОАО «Кореличи-Лен».

Оксана ЯНУШ

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