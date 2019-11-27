﻿ Заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич провел встречу с работниками Кореличского узла почтовой связи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич провел встречу с работниками Кореличского узла почтовой связи

28.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Проводя встречу с трудовым коллективом Кореличского узла почтовой связи, заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич рассказал об окончательных успехах аграрного года и предположительных итогах финансового. Также в ходе беседы были затронуты такие вопросы, как экспорт товаров и услуг, строительство торговых объектов и повышение уровня жизни жителей района.
Заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич провел встречу с работниками Кореличского узла почтовой связи
– Ни для кого не секрет, что Кореличский район является сельскохозяйственным. Как следствие, 42% трудоспособного населения заняты в аграрном секторе района, – отметил Игорь Лазаревич. – Аграрный год практически завершился, осталось вывезти на переработку определенную часть урожая сахарной свеклы. Средняя урожайность свеклы по району составляет 630 ц/га, что является хорошим показателем. Если растениеводческая продукция приносит доходы на протяжении нескольких месяцев в году, то производство молока – это живые деньги круглый год. Это нужно четко понимать и искать новые резервы в увеличении производства мясо-молочной отрасли. На сегодняшний день в СПК «Свитязянка-2003» надоено 8056 кг от одной коровы. А это уже европейский уровень.

Заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич провел встречу с работниками Кореличского узла почтовой связи
Для нашего района стратегически важной сельскохозяйственной культурой является лен. Чтобы получить хороший урожай льна, нужно выполнить целый комплекс мероприятий и благосклонность погоды. В этом году в фазу быстрого роста культуры, которая длилась около двух недель, прошло несколько дождей, что позволило получить хороший урожай льнотресты и льноволокна. А это 11,9 тысяч тонн льнотресты, что почти в два раза выше прошлогоднего показателя. Такое количество сырья позволит выполнить госзаказ и обеспечит полную загрузку ОАО «Кореличи-Лен».
Оксана ЯНУШ
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проводя встречу с трудовым коллективом Кореличского узла почтовой связи, заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич рассказал об окончательных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Нотариальная контора Борисовского района Минской области проводит акцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика