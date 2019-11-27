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28 ноября: этот день в истории. Сегодня с особым чувством читаем стихи Александра Блока и Константина Симонова

28.11.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

28 ноября: этот день в истории. Сегодня с особым чувством читаем стихи Александра Блока и Константина Симонова

СОБЫТИЯ

1924 год — в Минске была открыта Кожгалантерейная фабрика им.В.Куйбышева, сейчас ОАО «Галантэя».

1944 год — французскому авиаполку «Нормандия» за боевые заслуги при форсировании реки Неман присвоено почетное наименование «Неманский» и название «Нормандия-Неман».

1944 год — в Минске около Дома офицеров начала действовать Выставка образцов трофейного оружия.

РОДИЛИСЬ

1829 год — Антон Григорьевич Рубинштейн, русский пианист, композитор, дирижер, основатель Русского музыкального общества и первой русской консерватории в Петербурге в 1862 году. Умер в 1894 году.

1880 год — Александр Блок (ум. 1921), русский поэт Серебряного века.

1881 год — Стефан Цвейг (ум. 1942), австрийский писатель и критик.

1899 год — Яхонтов Владимир Николаевич, российский артист эстрады, мастер художественного слова. Умер в 1945 году.

1899 год — Кривошеин Семен Моисеевич, военачальник, генерал-лейтенант танковых войск (1943), участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Участник гражданской войны, войны в Испании (1936-1939), боев у о.Хасан (1938), похода Красной Армии в Западную Беларусь (1939) и советско-финляндской войны (1939-1940). В Великую Отечественную войну с 1941 года воевал на Центральном, Калининском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Участник битвы на Курской дуге, разгрома немецко-фашистских войск в Беларуси, Висло-Одерской и Берлинской операций. Части корпуса под его командованием отличились при форсировании р.Щара, освобождении городов Слоним, Брест, Варшава, в битве за Берлин. Умер в 1978 году.

1909 год — Вейнерович Иосиф Наумович, белорусский кинооператор и режиссер, народный артист Беларуси (1973). Окончил Государственный институт кинематографии в Москве (1934). Работал на Минской студии кинохроники, в 1946-1990 годах режиссер-оператор киностудии «Беларусьфильм». В годы Великой Отечественной войны снимал фронтовую и партизанскую хронику. Режиссер-оператор фильмов: «Баллада о матери», «Генерал Пуща», «Право на бессмертие» и др. Тема войны и современность, стремление передать патриотизм и менталитет белорусского народа — основные мотивы его творчества. Лауреат Государственной премии СССР (1943), Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 1998 году.

1915 год — Константин Симонов (ум. 1979), советский поэт, прозаик и драматург, общественный деятель.

1924 год — Буянов Михаил Кондратьевич, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Воевал на Западном, 2-м Белорусском фронтах. Отличился при освобождении Могилева (28.6.1944). Во время форсирования Днепра первым в полку переплыл реку в районе города, ворвался в траншею противника и уничтожил пулеметный расчет, преграждавший путь наступлению. В уличных сражениях за город повел отделение в рукопашный бой, в котором было уничтожено 80 и взято в плен более 120 гитлеровцев, в бою заменил выбывшего из строя командира взвода. Погиб в этом бою в 1944 г.

1924 год — Сарахатунов Борис Константинович, белорусский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств России (1966). В 1951 году окончил Всесоюзный институт кинематографии. В 1969-1979 годах художественный руководитель производственного объединения «Летопись» киностудии «Беларусьфильм». Создал фильмы по собственным сценариям: «Бронзовый солдат», «Горячие травы», «Вахта памяти. Минск -1984» и др. Умер в 2018 году.

1944 год — Сороко Григорий Семенович, белорусский дирижер, педагог, заслуженный работник культуры Беларуси (1988). Окончил Белорусскую консерваторию. С 1969 года в Молодечненском музыкальном училище им.М.Огинского. Одновременно в 1976-1995 годах основатель и художественный руководитель камерного оркестра русских народных инструментов, с 1979 года художественный руководитель и дирижер Молодечненского заслуженного любительского симфонического оркестра музыкального училища.

1959 год — Ковалев Михаил Яковлевич, белорусский ученый в области математической кибернетики и информатики, доктор физико-математических наук (1999), профессор (2004). Работал в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси, с 2002 года в БГУ. Автор научных работ по дискретной оптимизации и оптимальному планированию, теории расписаний. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1990), Государственной премии Беларуси (1998).

1959 год — Мороз Михаил Михайлович, юноша-герой, в мирное время совершивший подвиг самопожертвования ради спасения жизней других людей. В сентябре 1977 года во время уборки картофеля возле д.Бурая Дубровенского района заметил на транспортере картофелеуборочного комбайна ржавый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, двигавшийся в барабан агрегата. Остановить машину было поздно. Он подхватил смертельный груз на руки и побежал в сторону от работающих вместе с ним людей. Спас их, но взрывом был смертельно ранен сам. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. В г.Житковичи установлен памятник М.Морозу, на месте подвига насыпан Курган Памяти и установлена мемориальная плита.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Национальный праздник Исламской Республики Мавритания — День Независимости (1960). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены в 1993 году.

Национальный праздник Республики Албания — День флага (1912). Дипломатические отношения с Республикой Беларусь установлены 12 мая 1993 года.

День провозглашения независимости — национальный праздник Демократической Республики Восточный Тимор.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

У православных верующих начало Рождественского поста, который длится по 6 января. Заговенье на Рождественский пост приходится на день памяти святого апостола Филиппа, поэтому его еще называют Филипповым.

Православные верующие чтут память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского.

Православная церковь чтит Купятицкую икону Божьей Матери.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Гурьев день. Гурий помогает устранению зубных болезней. Примечали, если ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья. С этого дня вся нечисть убегает с земли, боясь морозов и зимы. Рожденного в этот день одаривали в старину мерой овса, возом сена.

ИМЕНИНЫ

православные: Дмитрия, Николая, Никиты, Петра, Григория;
католические: Здислава, Григория, Степана, Якуба.

Источник: БелТА

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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✒ СОБЫТИЯ 1924 год — в Минске была открыта Кожгалантерейная фабрика им.В.Куйбышева, сейчас ОАО «Галантэя». 1944 год — французскому авиаполку
 
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