Минчанка сходила на наращивание ресниц и получила ожог глаза. Сейчас милиция проводит проверку

Источник материала: Tut.by

В конце октября Полина Подобед обратилась в N beauty salon, чтобы сделать наращивание ресниц 2D. Через час после процедуры, говорит девушка, левый глаз покраснел. К вечеру глаза уже пекли и слезились. На утро Полина обратилась в кабинет неотложной глазной помощи. Врач ей поставил диагноз «Химический ожог конъюктивы 1 степени ОУ (бытовая травма)». Клиентка обратилась в милицию. В салоне уверены: сказать, что виновата именно их специалист, нельзя.

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ресницы Полина наращивает уже шесть лет. В октябре девушка решила поработать с другим мастером и пошла в салон недалеко от дома. Наращивание, вспоминает, прошло хорошо. Когда после процедуры ее спросили: все ли в порядке, она ответила: «Да» и пошла домой.

— Где-то через час левый глаз сильно покраснел, — возвращается к тем событиям собеседница. — В принципе, такое бывает, и я не придала этому особого значения. К вечеру ситуация ухудшилась: глаза слезились и пекли. А к утру уже гноились.

Так Полина выглядела на утро после похода в салон. Фото в редакцию предоставила Полина Подобед

Полина пошла в свою поликлинику. Терапевт отправил ее в кабинет неотложной глазной помощи 10-й Городской клинической больницы.

— Врач меня посмотрела, говорит: «О, поменяли мастера. Вы не первая и не последняя, девушки приходят с обожженными глазами. Это нормально». Нет, говорю, это ненормально, — передает ту беседу Полина. — Она меня осмотрела и поставила диагноз: химический ожог конъюктивы 1 степени ОУ (бытовая травма).

Документ, который в редакцию предоставила Полина Подобед. Фото в редакцию предоставила Полина Подобед

Девушке рекомендовали «наблюдение у офтальмолога в поликлинике по месту жительства» и назначили ряд препаратов. Полина купила нужные лекарства и стала лечиться.

— До того, как идти к врачам, написала в Инстаграм девушкам из салона, спросила, понимают ли они, что случилось, — рассказывает Полина. — Они уточнили, делала ли я дома что-то с глазами. Ничего, говорю, сняла линзы — и все. И тут они стали говорить: «Как линзы?» Почему вы не предупредили, что на процедуре были в линзах? Мол, все это из-за линз. Но мастер у меня об этом не спрашивала. К тому же, я сколько раз наращивала ресницы в линзах — и все было в порядке.

Позже в Инстаграм Полина сбросила специалистам салона справку от врача, они ответили — с ней свяжется директор. На завтра, продолжает, ей перезвонили.

— Девушка стала спрашивать про линзы, интересовалась, промывала ли я глаза водой после процедуры, — перечисляет собеседница. — А потом предложила приехать и лично привезти справку. Я возмутилась, у меня обожжены глаза, я плохо вижу и плохо себя чувствую, и предложила ей приехать ко мне. Она сразу согласилась. Правда, потом перезвонила, сказала, что никуда не поедет. Мол, мы живем в 2019 году, кто знает, где я взяла эту справку — может подделала или с кем-то договорилась. В итоге девушка предложила, чтобы я вместе с ней еще раз съездила к доктору, и он меня посмотрел.

Полина отказалась

— Возможно, зря, но мне не хотелось тратить свое время, — отвечает Полина. — Честно, сразу я не собиралась требовать от них никаких компенсаций. Ждала, что они извинятся, и мы закроем этот вопрос. Но никаких извинений не было. Тогда я попросила возместить мне 25 рублей, которые потратила на медикаменты. В ответ на это мне заявили, что я хочу бесплатное наращивание. Меня это обидело, и я попросила вернуть деньги за лекарства и за некачественную услугу.

По словам Полины, в салоне ей предложили два варианта решения ситуации. Первый — ей снимут ресницы и полностью отдадут деньги за услугу. Второй — ресницы останутся, но вернут ей только половину суммы. Что касается лекарств, то затраты на них ей готовы были компенсировать лишь в том случае, если другой врач подтвердит: глаза клиентке обожгли именно в салоне.

— Но врач запретила мне даже прикасаться к глазам, поэтому снимать ресницы я отказалась, — объясняет свою позицию Полина. — Я сказала, вы нанесли вред моему здоровью и не имеете права ставить мне условия, и сообщила, что пойду в суд.

Позже, правда, Полина все-таки съездила в салон. Оставила жалобу в книге замечаний и предложений. Просила вернуть затраты на лечение и выплатить моральную компенсацию за причинение физической боли — 700 рублей.

— Почему 700 рублей?

— Я позвонила в общество защиты прав потребителей, когда я пояснила им свою ситуацию, они сказали, теперь я могу претендовать на моральную компенсацию в размере 700 рублей, — отвечает собеседница.

В ответе, который пришел Полине из салона, сказано: «25 октября вы прислали фото справки, выданной Приемным отделением УЗ „10-я городская клиническая больница“, в заключении которой написан диагноз […]. О том, что данный диагноз получен в результате процедуры, там не указано. […] Администрация салона, чтобы полностью разобраться в ситуации получила консультацию от врача-офтальмолога по поводу вашего диагноза. Врач заверил: для того, чтобы получить химический ожог конъюктивы необходимо попасть препаратом непосредственно на слизистую глаза, что невозможно при наращивании ресниц (так как глаза находятся в закрытом состоянии), но вполне возможно в процессе одевания контактных линз».

В итоге администрация салона посчитала нецелесообразным удовлетворить требования Полины. Однако девушку такое решение не устроило. Она обратилась в Городской отдел милиции Первомайского РУВД. Хотела получить постановление на судмедэкспертизу.

— Мне деньги не нужны, но салон повел себя некрасиво, они могли бы хотя бы извиниться, — объясняет она свое решение. — Знаю, в других салонах ожоги глаз тоже случаются, но клиенты молчат. А это не правильно.

— Что сейчас с вашими глазами?

— На данный момент мои глаза в порядке.

«Мы были готовы снять ей ресницы и вернуть 35 рублей, которые она заплатила за услугу»

В N beauty salon говорят, что у них такая ситуация возникла впервые. Наращивание, поясняют, длилось чуть больше 4 часов. Все это время у клиентки не было никаких замечаний, и результатом в итоге она была довольна. К тому же, работу мастера визуально проверила администратор: «состояние глаз было хорошее, без покраснений».

Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Перед процедурой мастер всегда уточняет, есть ли какие-то особенности, — говорят в салоне. — Про линзы Полина ничего не сказала, а сама мастер их не видела.

— Полина говорит, что за шесть лет, сколько она наращивает ресницы, ни разу у нее не просили снять линзы.

— Возможно, в каких-то салонах об этом не спрашивают, но для нас это важно, — продолжают собеседники. — Линзы человек хранит в обезжиривающем растворе, и когда их надевает, средство попадает на слизистую глаза и подсушивает ее. Во время наращивания мы обезжириваем поверхность ресниц. Соответственно подсушивается и слизистая. В итоге воздействие на глаз оказывается дважды. И когда на этот уязвленный глаз позже надевают или снимают с него, линзу, можно очень легко повредить слизистую. Мы проконсультировались с офтальмологом, она сказала, ожог глаза может появиться даже от паров чая.

О своей проблеме, говорят в салоне, Полина им сообщила еще до того, как собралась ехать к врачу.

— Мы сразу же предложили ей подъехать к нам и разобраться, — объясняют в салоне. — Мы были готовы снять ей ресницы и вернуть 35 рублей, которые она заплатила за услугу. Логика какая — раз человеку больно, нужно убрать агрессор. Причем если клиентка не доверяет нашим мастерам, мы готовы были оплатить работу любого мастера, которого выберет Полина. Но она не согласилась.

В салоне говорят, что они не хотели ругаться с Полиной. К тому же, поясняют, когда через три дня после обращения в приемное отделение девушка пришла к ним, чтобы написать жалобу, «ее глаза были в отличном состоянии».

— Справка, которую Полина предоставила, была из приемного отделения. Диагноз в документе предварительный, поэтому, как и написано у нее в документе, мы предложили съездить к другому специалисту, — рассказывают в администрации салона. — Причем сразу сказали, если в вашей поликлинике талонов не будет, мы оплатим прием в любой другой клинике. В ответ на это она стала возмущаться. Говорила: «Вы, что, мне не верите?» Но чтобы предъявлять претензии мастеру, нам нужно убедиться, что это именно наш специалист повредил вам глаза. Сейчас происходит так: каждый салон бережет репутацию, и есть клиенты, которые этим пользуются. Говорят после процедуры, что им сделали что-то не так, и салон, чтобы избежать конфликта, тут же возвращает им деньги. Но ведь всегда нужно сначала разобраться в ситуации.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили: сейчас по этому делу проводится проверка.