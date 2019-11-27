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Ноябрь в Беларуси закончится оттепелью, а с 1 декабря похолодает

28.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ноябрь в Беларуси закончится оттепелью, а с 1 декабря похолодаетВ последние дни ноября в Беларуси будет наблюдаться оттепель, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Смещающийся по северу Европы атлантический циклон и его атмосферные фронты принесут осадки и тепло, но уже в первый день календарной зимы начнет поступать холодный воздух. Прогнозируется снег. На фоне понижения температуры на дорогах станет скользко.

В пятницу, 29 ноября, на большей части территории выпадут осадки (дождь, возможен мокрый снег). Местами ожидается туман, ночью и утром по восточной половине страны будет слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью будет в пределах от минус 3 градусов по востоку до 5 градусов тепла по западу республики. Температура днем в основном составит 1-6 градусов тепла, в западных районах — до плюс 8 градусов.

В субботу, 30 ноября, ожидаются небольшие кратковременные дожди, переходящие в мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах будет туман, слабый гололед. Температура воздуха в течение суток в основном составит минус 1 — плюс 5 градусов, но уже во второй половине дня столбик термометра начнет понижаться, на дорогах подморозит.

В воскресенье, 1 декабря, в некоторых районах страны прогнозируется небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью понизится до минус 2-7 градусов. Днем температура не превысит минус 4 — плюс 2 градусов.

В понедельник и вторник, 2 и 3 декабря, местами по республике ожидается кратковременный снег, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью будет 1-7 градусов мороза, при прояснениях — до минус 9. Температура днем составит минус 4 — плюс 2 градуса.

По информации БелТА.

 
 
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