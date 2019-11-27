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В Ивановском районе подросток взломал страничку с интимным фото 30-летнего мужчины и требовал 1000 долларов
28.11.2019 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несовершеннолетний житель Ивановского района подозревается в вымогательстве, сообщает районная газета
30-летний житель Ивацевичей сфотографировался обнаженным и разместил фото на своей странице в соцсетях. Аккаунт был закрытым и мужчина рассчитывал, что посторонние не смогут увидеть этот снимок. Страничку жителя Ивацевичей взломал неизвестный, который потребовал с него 1000 долларов. В противном случае злоумышленник грозил выложить интимную фотографию в открытый доступ.
В результате переговоров мужчина смог снизить сумму «выкупа» до 300 рублей. Однако решил не перечислять хакеру деньги, а обратился в милицию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» и вскоре оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний житель соседнего Ивановского района.
Титульное фото: Reuters
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В Ивановском районе подросток взломал страничку с интимным фото 30-летнего мужчины и требовал 1000 долларов
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».
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