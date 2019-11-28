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Места для людей с инвалидностью и волонтерство. Кто вошел в рейтинг самых ответственных компаний-2019?

28.11.2019 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Местный фонд «Добра» составил рейтинг социально ответственного бизнеса — как и насколько он вовлечен в экологические проекты, волонтерство, создание рабочих мест для людей с инвалидностью и в другие полезные для общества практики. Какие белорусские компании стали лучшими в этом?


Максим Подберезкин во время публичных слушаний социально ответственного бизнеса. Фото: пресс-служба фонда «Добра»

Индекс корпоративной устойчивости и ответственности («Индекс Добра») поделил компании на три категории: крупный, средний и малый бизнес — и определил в каждой из них лучших. Каждая компания оценивалась по 134 показателям. Максимальный балл, который она могла получить, — 12.

— Индекс состоит из оценки компаний по 134 пунктам. Эти показатели отражают существующие или отсутствующие в компании практики, которые можно отнести к корпоративной устойчивости, — рассказывает Максим Подберезкин, ведущий специалист по вопросам корпоративной устойчивости местного социального фонда «Добра». — В рамках индекса мы выделили четыре направления корпоративной устойчивости: трудовые практики, ответственные деловые практики, взаимодействие с сообществом и окружающая среда.

В категории «Крупный бизнес» оценивались компании, в которых заняты более 500 сотрудников. Лучшими здесь стали 11 белорусских предприятий:

  • АСБ Беларусбанк — 11,6
  • «Приорбанк» — 11,1
  • «Аліварыя» — 10,9
  • «Белорусский металлургический завод» — 10,8
  • «Белинвестбанк» — 10,2
  • МТС — 10,0
  • «5 элемент» — 9,6
  • «Минск-кристалл» — 9,1
  • «Аптека групп» — 8,4
  • «МТБанк» — 7,6
  • «Крыніца» — 7,0

В категорию «Средний бизнес» попали компании, в которых работают от 100 до 500 сотрудников. Рейтинг социально ответственных предприятий в этой категории выглядит так:

  • ProLiv — 11,4
  • «Ф-Авто» — 7,7
  • Oxagile — 7,5
  • «Минский завод безалкогольных напитков» — 7,2
  • «БСБ Банк» — 7,1
  • GP Solutiona — 5,2

Самыми социально ответственными компаниями в категории «Малый бизнес» (до 100 сотрудников) стали:

  • Softeco — 9,8
  • «ПепсиКо Продактс» — 7,4
  • «БелВнешРеклама» — 7,0
  • Студия архитектуры и дизайна «Нота Бене» — 6,9
  • «Фирма Омега» — 5,5
  • «Платежная система „Белкарт“» — 5,4

Кроме этого, на сайте indexdobra.by компании могут зарегистрироваться и сами оценить себя по предложенным критериям. После этого фонд верифицирует данные и внесет их в рейтинг.

 
Теги: Минск
 
 
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Местный фонд «Добра» составил рейтинг социально ответственного бизнеса - как и насколько он вовлечен в экологические проекты, волонтерство, создание рабочих мест...
 
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