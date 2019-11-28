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Места для людей с инвалидностью и волонтерство. Кто вошел в рейтинг самых ответственных компаний-2019?
28.11.2019 16:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Местный фонд «Добра» составил рейтинг социально ответственного бизнеса — как и насколько он вовлечен в экологические проекты, волонтерство, создание рабочих мест для людей с инвалидностью и в другие полезные для общества практики. Какие белорусские компании стали лучшими в этом?
Индекс корпоративной устойчивости и ответственности («Индекс Добра») поделил компании на три категории: крупный, средний и малый бизнес — и определил в каждой из них лучших. Каждая компания оценивалась по 134 показателям. Максимальный балл, который она могла получить, — 12.
— Индекс состоит из оценки компаний по 134 пунктам. Эти показатели отражают существующие или отсутствующие в компании практики, которые можно отнести к корпоративной устойчивости, — рассказывает Максим Подберезкин, ведущий специалист по вопросам корпоративной устойчивости местного социального фонда «Добра». — В рамках индекса мы выделили четыре направления корпоративной устойчивости: трудовые практики, ответственные деловые практики, взаимодействие с сообществом и окружающая среда.
В категории «Крупный бизнес» оценивались компании, в которых заняты более 500 сотрудников. Лучшими здесь стали 11 белорусских предприятий:
В категорию «Средний бизнес» попали компании, в которых работают от 100 до 500 сотрудников. Рейтинг социально ответственных предприятий в этой категории выглядит так:
Самыми социально ответственными компаниями в категории «Малый бизнес» (до 100 сотрудников) стали:
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Места для людей с инвалидностью и волонтерство. Кто вошел в рейтинг самых ответственных компаний-2019?
Местный фонд «Добра» составил рейтинг социально ответственного бизнеса - как и насколько он вовлечен в экологические проекты, волонтерство, создание рабочих мест...
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