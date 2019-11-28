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В Гродно начали устанавливать главную новогоднюю елку

28.11.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площади Ленина в Гродно начались первые приготовления к предстоящим новогодним праздникам. Рабочие предприятия «Горсвет» уже собрали каркас ели и поставили первые уличные украшения.


Фото: Артем Думчев

Планируется, что главная елка города будет состоять из 300 живых елей.

Старт новогодней поре будет дан уже 7 декабря, когда торжественно включат праздничную иллюминацию на площади Ленина и в парке имени Жилибера.


Фото: Артем Думчев

Фото: Артем Думчев

Остальные городские елки засияют 14 декабря — их включат во время традиционного шествия Дедов Морозов.

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Теги: Гродно
 
 
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На площади Ленина в Гродно начались первые приготовления к предстоящим новогодним праздникам.
 
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