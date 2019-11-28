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Конец ноября, на Брестчине зацвела алыча
28.11.2019 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Малоритском районе в конце ноября зацвела алыча. Фотографию цветущего дерева в своем аккаунте разместил
Последние дни ноября в Брестской области выдались теплые. Настолько, что в деревне Ланская Малоритского района зацвела алыча.
Но, увы, пятница в Бресте станет последним теплым днем ноября. Днем столбик термометра поднимется до +8°С. А уже в субботу обещают всего +3°С и мокрый снег.
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