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Курить — здоровью вредить!

28.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Курить — здоровью вредить!

И опять в рамках акции «Не прожигай свою жизнь» работники Чашникского РОЧС, совместно с активистами БМООСП г. Чашники пытались достучаться до разума жителей Чашникского района. На этот раз  в терапевтическом отделении Чашникской больницы УЗ «Новолукомльская ЦРБ».

Курить — здоровью вредить!

Вступительным словом прозвучала трагичная статистика пожаров и гибели людей на них, основной причиной которой явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

Во время проведения акции активисты БМООСП вручали наглядную агитацию, а работник МЧС рассказал о необходимости установки пожарного извещателя в жилых помещениях, так же привел примеры, когда на территории района извещатель спас жизни. Не оставили без внимания и мобильное приложение «Помощь рядом», рассказали о простоте использования и о той информации, которую оно содержит.

Курить — здоровью вредить!

Впоследствии к работникам МЧС присоединилась заместитель заведующей Чашникской больницы по лечебной части Обухова Светлана Васильевна, которая сделала акцент на то, что курение способствует развитию раковых заболеваний, а так же сказывает негативное влияние на окружающих людей, которые являются «пассивными курильщиками». Светлана Васильевна порекомендовала отказаться от вредной привычки тем, кто поддался ее влиянию, а тем, кто не сталкивался с сигаретами и не начитать, как говориться: «Курить — здоровью вредить!»

 
 
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И опять в рамках акции «Не прожигай свою жизнь» работники Чашникского РОЧС, совместно с активистами БМООСП г. Чашники пытались достучаться
 
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